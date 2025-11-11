Cunha atribuye al resurgimiento del M.United sus convocatorias con selección brasileña de Ancelotti

Matheus Cunha, del Manchester United, aplaude a los aficionados antes del partido amistoso Manchester United-Fiorentina

nov (Reuters) -El delantero del Manchester United, Matheus Cunha, reconoció que el resurgimiento del club bajo las órdenes de Rubén Amorim le ha ayudado a hacerse un hueco en la selección brasileña de Carlo Ancelotti de cara al Mundial 2026.

Cunha ha tenido una presencia constante en la selección brasileña desde que Ancelotti se hizo cargo del equipo en mayo, con la misión de preparar a la pentacampeona del mundo para el torneo del año que viene en Norteamérica.

El jugador de 26 años, que ha florecido esta temporada a las órdenes de Amorim, ha figurado en las cuatro convocatorias de Ancelotti, gracias en parte a su versatilidad, según dijo.

Cunha se ha adaptado perfectamente a jugar como centrocampista ofensivo y delantero, un rasgo que, en su opinión, ha reforzado sus opciones de ser incluido en la Copa Mundial del año que viene.

"Saber que el seleccionador confía en mí para jugar en varias posiciones es importante", dijo Cunha a periodistas en una rueda de prensa celebrada el martes en Londres. Brasil se enfrentará el sábado a Senegal en un amistoso en el Emirates Stadium.

"Me da la responsabilidad de ser decisivo y de trabajar siempre duro, independientemente de dónde me coloque. Tienes que cumplir y demostrar que estás preparado", agregó.

El reciente resurgimiento del United ha sido fundamental en el camino de Cunha hacia la selección. Reflexionando sobre su anterior decepción al quedarse fuera del plantel brasileño para el Mundial 2022 cuando militaba en el Atlético de Madrid, Cunha reconoció la carga emocional que le supuso.

Un video viral mostró al delantero derrumbándose tras conocer su exclusión, un momento que ahora considera un punto de inflexión.

"Cada momento de la vida es una oportunidad para crecer", dijo. "No ser seleccionado para Qatar fue doloroso, pero me enseñó a afrontar los contratiempos de otra manera. He madurado. La frustración de entonces me ha llevado a donde estoy ahora".

Con información de Reuters