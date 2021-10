Olympique de Marsella vs. PSG de Messi: cuándo juegan, horario, formaciones e historial

Este domingo 24 de octubre se juega el clásico entre el Olympique de Marsella y el PSG de Lionel Messi por la Ligue 1 de Francia. Enterate todos los detalles.

Este domingo 24 de octubre el PSG de Lionel Messi se medirá ante el Olympique de Marsella que dirige Jorge Sampaoli en condición de visitante en un duelo correspondiente a la fecha 11 de la Ligue 1 de Francia. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino viene de ganar en la semana ante el Leipzig por Champions League y jugará ante su clásico rival con el objetivo de estirar aún más la ventaja con sus perseguidores.

De ganar, el local acortará a 7 unidades la distancia que le lleva el cuadro parisino que a su vez le saca 9 de diferencia al Lens que se encuentra segundo. A pesar de no mostrar un fútbol vistoso, teniendo en cuenta los jugadores del plantel, el Paris Saint Germain atraviesa un buen presente. Uno de los técnicos en la previa del partido ya le puso picante y no podía ser otro que quien tuvo un mal paso por la Selección Argentina.

El DT del Olympique habló de Lionel Messi y dio su parecer sobre el presente del astro, sus experiencias entrenándolo y las capacidades que posee para desempeñarse en la cancha: "Parece un jugador eterno. Eso lo hace su profesionalismo y dedicación. Enfrentarlo para mí, verlo nuevamente en una cancha será una alegría y hay una dificultad. Tiene la capacidad de dañarte en el momento que vos no lo esperás", sostuvo.

Pochettino tiene otras cuestiones por resolver y no todas tienen que ver con el duelo. La reincorporación de Mauro Icardi a los entrenamientos es algo positivo de cara a lo que se viene. Pero fuera de eso y opinando acerca del clásico el técnico afirmó: "Sabemos muy bien lo que significa para el club, la hinchada y nosotros. Este tipo de partidos no son iguales a los demás. Espero que por el bien del fútbol no haya ningún tipo de problema".

Las posibles formaciones de Olympique de Marsella y PSG

Olympique: Pau López; William Saliba, Duje Caleta-Car, Luan Peres; Pol Lirola, Boubacar Kamara, Matteo Guendouzi, Konrad de la Fuente; Gerson, Dimitri Payet; Arkadiusz Milik. DT: Jorge Sampaoli.

PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes; Ander Herrera, Marco Verrati, Idrissa Gueye; Ángel Di María, Kylian Mbappé, Lionel Messi. DT: Mauricio Pochettino.

Estadio: Stade Vélodrome

Árbitro: Benoit Bastien

TV y cómo ver el partido online

El partido de este domingo 24 de octubre por la fecha 11 de la Ligue 1 de Francia lo transmitirá ESPN a partir de las 15:45. La opción para verlo por internet será a través de Flow para los clientes de Cablevisión.

El historial entre estos dos equipos indica que se enfrentaron en 96 ocasiones. El conjunto parisino se impuso en 42 ocasiones mientras que su rival ganó 33. Empataron 20 duelos. El último encuentro que jugaron en Marsella culminó 2 a 0 en favor del PSG con goles de Mbappé y Mauro Icardi el 7 de febrero del 2021.