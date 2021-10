Messi la "pinchó" en un penal, metió dos goles y el PSG venció al Leipzig en la Champions League

El conjunto de Mauricio Pochettino ganó 3-2 con dos goles de Lionel Messi que tuvo una actuación increíble. La ausencia de Mauro Icardi ni se notó.

En medio del escándalo con Mauro Icardi, uno de los delanteros del equipo, el PSG se llevó la victoria contra el RB Leipzig por 3-2 en una nueva fecha de la Champions League. El partido contó una brillante actuación de Lionel Messi quien no solo fue la figura, sino que también metió dos goles: uno de ellos un verdadero golazo. Es uno de los duelos de la fecha 3 de la zona de grupos de la competencia continental

El conjunto que dirige Mauricio Pochettino se mostró debilitado debido a que, por el problema marital de Mauro Icardi, no pudo contar con el delantero. No obstante, al ser suplente, esa situación no modificó la alineación titular. A los 9' del Primer Tiempo fue Kylian Mbappe quien anotó el primer gol del conjunto parisino, pero después de varios errores defensivos (que incluyó la pérdida de la marca de los defensores centrales) el Leipzig dio vuelta el encuentro. Los goles, en ese caso, fueron de André Silva y de Nordi Mukele respectivamente.

Para la suerte del técnico santafesino, para su equipo juga Lionel Messi que cambió el rumbo del partido. Primero tras una excelente combinación por el sector derecho, logró juntarse con Mbappe, que llegó al fondo, lanzó el centro atrás y el rosarino definió ante la salida del arquero rival. Después quedó la magia del astro que, en su primer penal con la camiseta del equipo francés, definió con una obra de arte.

La amenaza de Mauro Icardi al PSG tras el escándalo con Wanda Nara

El escándalo del ambiente de la farándula entre Mauro Icardi y Wanda Nara con "La China" Suárez de por medio lleva complicaciones a PSG (París Saint-Germain) de Francia, el club multimillonario en el que juega el delantero argentino de 28 años. De hecho, las actitudes del futbolista están en plena observación por parte de la institución liderada por el jeque qatarí Nasser Al-Khelaïfi y también por el lado del plantel profesional dirigido por Mauricio Pochettino.

La información desde la capital de una de las principales potencias europeas indica que el atacante rosarino amenazó con irse de la institución después de haber pedido dos días de franco "para resolver algunos temas personales". Si bien tanto la entidad como el entrenador se los concedieron, lo cierto es que en la "Ciudad de la luz" inquietan los inconvenientes del ex-Inter en su vida privada.