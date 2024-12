El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias: reforma electoral, política y fueros son parte del temario

El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias para tratar seis temas: reforma electoral, reforma política, juicio en ausencia, ley anti mafia, viajes del presidente y reforma de los fueros de la política. Lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la red social X.

Del listado quedaron afuera la privatización de Aerolíeneas Argentinas, el Presupuesto 2025 y los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema. "No están los votos", indicaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas.

En un principio, la convocatoria a extraordinarias se había anunciado para la semana pasada, inmediatamente después de la última sesión ordinaria, la que no reunió quórum por el proyecto de Ficha Limpia. Todo el ruido que generó este fracaso entre las fuerzas de derecha y las dudas que surgieron en la Casa Rosada sobre la conveniencia de mantener el Congreso en funcionamiento hicieron que todo se retrasara.

En Gobierno se comentaba que el asesor Santiago Caputo es quien más insiste en enviar los temas de interés oficial al Parlamento mientras que otros en el entorno presidencial preferirían bajarle el telón al trabajo de los legisladores, un territorio en el que cuentan con una tropa escasa. Fiel a una línea que tiene la extorsión como método, habían puesto como primera condición que Martín Menem resultara reelecto al frente de la Cámara baja, algo que consiguió este mediodía.

La oposición dialoguista, una vez más, hasta minutos antes amagaba con contrariar los planes del oficialismo si no incluía en la agenda los temas que les preocupan. Por un lado, el proyecto de Ficha Limpia, que el Gobierno promete "mejorar" convocando a un comité de expertos para que lo redacte. Algo que seguro no sucederá antes de marzo, con la reapertura de las sesiones ordinarias. Más notorio todavía la falta de disposición del Gobierno de discutir el Presupuesto 2025 con los gobernadores. Mucho más cómodo le resulta prorrogar otra vez el viejo presupuesto, así Milei tiene las manos libres para mover las partidas a su antojo. "Tuvieron desde septiembre para aprobarlo", insistió este lunes el vocero presidencial respecto al proyecto enviado por el Ejecutivo. El oficialismo se encargó no sólo de que el debate en comisiones fuera lo más lento posible, sino que se negó a cambiar nada el texto llevando las conversaciones a la nada.