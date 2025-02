Nico Paz reveló la indicación de Lionel Scaloni que lo dejó mudo en su debut con la Selección Argentina

Nico Paz habló como nunca sobre el día que debutó en la Selección Argentina.

Con el necesario recambio generacional que ya está en camino, Lionel Scaloni comenzó a darle oportunidades a las más jóvenes en las Eliminatorias Sudamericanas, certamen en el que Nico Paz debutó el pasado 16 de octubre contra Bolivia. Con el marcador 4-0 a favor de la Selección Argentina en el Monumental, el joven de 20 años ingresó a los 69 minutos en lugar de Lautaro Martínez y su buen nivel hizo que se gane los elogios del mismísimo Lionel Messi.

Si para el capitán de la “Albiceleste” fue una sorpresa la soltura con la que jugó el volante del Como en aquel partido, mayor fue la sorpresa de Paz cuando el entrenador le dio a conocer que iba a estar arriba con Messi en la ofensiva. Así lo reconoció el mediocampista en una reciente entrevista con Sky Sports, en la que contó cuál fue la indicación que le dio Scaloni minutos antes de su ingreso en lugar del “Toro”.

“Antes de entrar al campo, el entrenador me estaba explicando dónde jugaría y me dijo: ‘Jugás arriba, con Messi’. Me quedé sin palabras, pensaba que estaba soñando”, reveló Nico, que también mostró su admiración por el capitán. Para el juvenil, haber tocado con el “Diez” y haberle brindado una asistencia en su debut con el seleccionado campeón del mundo es simplemente uno de los mejores momentos de su vida y de su carrera futbolística.

“Poder darle un pase y que lo convirtiera en una asistencia... diría que este fue el mejor momento de mi vida”, agregó el volante. Tal es la admiración que tiene Paz por Messi que mencionó que otro de sus mejores momentos en el conjunto nacional fue cuando se pudo sacar su primera foto con él en una de las prácticas previas a su debut: “Este también fue uno de los mejores momentos de mi vida, cuando tuve la oportunidad de conocer al mejor futbolista de la historia para mí”.

Para Nico, haber tenido la oportunidad de jugar con Messi era algo inimaginable debido a la diferencia de edad y la posibilidad de que el capitán se retire antes de su debut, lo que le agrega un extra de emoción a su debut y la foto que tienen juntos. “Fue muy especial porque pensé que no lo lograría, que se retiraría antes de que yo llegara a la Selección, si es que alguna vez llegaba. Por eso fue el doble de emocionante poder conocerlo, ver que es un ser humano como todos, una persona increíble que ayuda mucho a los jóvenes. Fue una locura”, acotó.

El próximo partido de Nico Paz en Italia

Tras hacer las inferiores en el Real Madrid, Nico Paz fue vendido al Como de Italia por 6 millones de euros en agosto del año pasado y no tardó en convertirse en uno de los emblemas del equipo dirigido por Cesc Fàbregas, excompañero de Lionel Messi en el Barcelona. De hecho, el volante es un titular indiscutido para el español, que seguramente lo pondrá de nuevo el próximo domingo cuando el Como se enfrente a la Fiorentina a las 8:30 de la mañana por la vigesimoquinta fecha de la Serie A, en un partido que será clave para alejarse de la zona de descenso.