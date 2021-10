Messi se quebró hablando de la muerte de Maradona: "Fue terrible"

En una entrevista con el medio France Football Lionel Messi habló sobre cómo se enteró y confesó la tristeza que le produjo el fallecimiento de Diego Armando Maradona.

Días antes de viajar a Argentina para sumarse al plantel de la Selección Lionel Messi brindó una extensa e interesante entrevista con el medio France Football. En ella habló de su presente en el Paris Saint Gemain, su estadía en Francia y su gran logro con la "Albiceleste". Además reveló el triste momento que vivió cuando se enteró del fallecimiento de Diego Armando Maradona el pasado 25 de noviembre de 2020.

Otro de los temas que se tocó en la mencionada nota fue su salida del Barcelona. El astro argentino contó lo difícil que fue separarse de ese amor que mantuvo tantos años con el conjunto "Culé". Pero a su vez reconoció que no se equivocó al arribar al equipo parisino que dirige su compatriota Mauricio Pochettino. También habló de sus compañeros de ataque como su amigo Neymar Jr. o el francés Kylian Mbappé y los rivales en Europa.

Pero sin dudas lo que más llamó la atención fueron las palabras sobre otro grande del fútbol mundial como Maradona y el recuerdo del triste día en el que falleció: "Estaba en casa cuando me enteré. Antes que se difundiera la noticia mi papá me escribió '¿Sabés algo de Diego?' No sabía de qué estaba hablando y me dijo que acababa de morir", afirmó Leo.

Por otro lado contó las sensaciones que le generó la triste noticia que golpeó al mundo del fútbol: "Me quedé paralizado, nadie lo esperaba. Sabía que no estaba bien y lo había estado por un tiempo. No pensé que fuera a morir. Fue una noticia terrible. Seguí las noticias para ver que pasaba en Argentina y fue realmente terrible", concluyó la "Pulga".

Sus objetivos en el PSG y los rivales en Europa

La entrevista tuvo varios condimentos más que mostraron lo que busca el mejor del mundo en su nuevo club y los escollos que afrontará a partir de ahora: "Tenemos grandes individualidades, pero todavía tenemos que conocernos bien para formar un equipo. Para ganar títulos importantes hay que jugar en equipo. Estamos un paso atrás en comparación con clubes como el Chelsea, el Manchester City y el United o el Real Madrid".

La Copa América con la Selección Argentina

Si hablamos de metas deportivas la que alcanzó Lionel Messi con la "Albiceleste" el pasado 10 de julio ante Brasil es una de las más importantes de su carrera como futbolista. El astro habló sobre dicha consagración: "Ganar un título con la camiseta argentina era una espina clavada. Habría guardado una extraña sensación dentro de mí si hubiera terminado mi carrera sin ganar un título con mi país", sentenció.