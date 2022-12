Luis Enrique quiere nuevo reto a nivel de clubes tras despido de selección España

El exseleccionador de España Luis Enrique está listo para un nuevo desafío y espera continuar su carrera como técnico a nivel de clubes, dijo el lunes, luego de que su período de cuatro años al frente de la selección nacional terminó la semana pasada luego de su eliminación del Mundial.

Luis Enrique fue despedido el 8 de diciembre después de que España perdió en tanda de penales ante Marruecos en los octavos de final, y el director técnico de la categoría sub-21, Luis de la Fuente, fue nombrado como su reemplazo.

"Quiero entrenar, me veo con ganas de enfrentarme a un club y poder desarrollar con mayor delicadeza y precisión lo que no he podido hacer en la selección", dijo Luis Enrique en una entrevista de Twitch con la celebridad de Internet Ibai Llanos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Probablemente esperaré a la próxima temporada. Esta mañana me dijeron que me había inscrito en una carrera de bicicleta de montaña que voy a hacer con mi hermano", agregó.

Luis Enrique agregó que le ofrecieron la oportunidad de extender su contrato con España después de la Eurocopa 2020, que se jugó en 2021 debido a la pandemia de COVID, cuando España fue eliminada en los penales por la eventual campeona Italia en semifinales, pero él se negó.

"Dije que lo mejor que podía hacer era terminar la Copa del Mundo, creo que tiene más sentido. Aquí simplemente necesitaban decirme que no iba a renovar y se acabó el contrato", aclaró.

"Yo lo prefiero así. Si no hay más confianza y el pensamiento de que no eres la persona adecuada, entonces estoy feliz de seguir adelante", apuntó el exjugador y entrenador del Barcelona.

Con información de Reuters