Las ausencia de Ángel Di María en la última lista de la Selección argentina que entregó Lionel Scaloni hizo ruido. La gran actualidad del jugador de París Saint Germain, más la presencia de algunos nombres sorpresivos, no hicieron más que llamar la atención y generaron indignación en el propio rosarino, que no había ocultado su malestar.

Al respecto, fue el propio Scaloni quien se encargó de responderle e intentó bajarle los decíbeles a la situación. "No le cerramos la puerta a él ni a nadie. Al contrario, la Selección es de todos. Ahora mismo las cosas están así y eso no implica que en un futuro no pueda ser lo contrario", explicó el entrenador del Seleccionado en diálogo con La Central Deportiva.

"Cuando agarramos la Selección era el momento de hacerlo. Hoy ya tenemos una base de jugadores que siempre han estado con nosotros y nos han respondido. Eso nos da confianza para lo que viene", agregó el entrenador, quien desde su arribo a la Selección priorizó el famoso y tan pedido "recambio generacional" que incluyó la ausencia de "pesos pesados" como Di María.

La bronca de Di María con Scaloni

El extremo del París Saint Germain (PSG) había expresado, luego de conocer la lista: "No le encuentro explicación, no tengo palabras. Para mi la Selección es lo máximo". Y seguido de esto, disparó fuertemente: "Si me rompo el ojete en el club es para intentar de tener la chance en la Selección y poder competir. Es difícil de entender que estando en un buen momento no soy convocado, y tampoco me la han dado".

"Seguiré peleando para estar en la Selección... ¿A los 32 años estoy viejo? Si nos ponemos a pensar en el recambio, lo tenés que hacer con todos. Para eso no tendrían que ir (Lionel) Messi, (Nicolás) Otamendi, o jugadores que están en gran nivel", había dicho "Fideo".

La lista preliminar de 30 jugadores que entregó Scaloni obedece al debut de Argentina en las Eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022, que se producirá con la doble fecha frente a Ecuador y Bolivia el 8 y el 13 de octubre en La Bombonera y la altura de La Paz, respectivamente.