Hace unos días se dio a conocer la lista de convocados para la doble fecha de eliminatorias que disputará la Selección Argentina en octubre. El lunes 5 del mes próximo se reunirán los 30 futbolistas del exterior llamados por Lionel Scaloni y los cinco restantes que se sumarán desde el ámbito local. Y entre tantos nombres, el de Ángel Di María brilla por su ausencia.

En diálogo con Closs Continental, el extremo del París Saint Germain (PSG) expresó dolido: "No le encuentro explicación, no tengo palabras. Para mi la Selección es lo máximo". Y seguido de esto, disparó fuertemente: "Si me rompo el ojete en el club es para intentar de tener la chance en la Selección y poder competir. Es difícil de entender que estando en un buen momento no soy convocado, y tampoco me la han dado".

Al mismo tiempo, Di María dejó en claro que "si no estoy convocado es porque no me quieren convocar" pero no piensa en bajar los brazos: "Seguiré peleando para estar en la Selección... ¿A los 32 años estoy viejo? Si nos ponemos a pensar en el recambio, lo tenés que hacer con todos. Para eso no tendrían que ir (Lionel) Messi, (Nicolás) Otamendi, o jugadores que están en gran nivel".

Además, "Fideo" dejó en claro que sigue corriendo de la misma manera a pesar de la edad y expresó: "En cada partido demuestro que no estoy viejo y que puedo estar a la altura de Neymar y (Kylian) Mbappé...". Y agregó en relación al tema: "Ignoré tantas veces agresiones que hay veces que uno explota. Duele que te estén diciendo las mismas cosas, cada vez que lo hice no le falté el respeto a nadie, y dije las cosas como son".

El futbolista, titular indiscutido en el equipo subcampeón de Europa, no duda en mostrar todo su dolor por la situación. "Ya llevo como un año estando en buen nivel y no he sido citado. Seguiré demostrando que estoy capacitado para estar con la Celeste y Blanca, y que deseo con toda mi alma para volver a vestirla", cerró.

En la última temporada disputó 41 encuentros oficiales, marcó 12 goles y dio 23 asistencias en más de tres mil minutos jugados. Ahora, desde el reinicio de la Ligue 1, donde ya se jugaron tres jornadas, convirtió un tanto y dio un pase gol. A pesar de esto y del gran nivel mostrado en el último tiempo, el DT sigue sin tenerlo en cuenta y Di María explotó.