La tajante medida para el Mundial 2034 de Arabia Saudita que le trae problemas a FIFA

A falta de poco menos de 10 años, los organizadores del Mundial 2034 de Arabia Saudita dieron una contundente advertencia. Con algunas diferencias a lo ocurrido en Qatar 2022, los saudíes dejaron en claro que estará prohibido el consumo de alcohol durante la Copa del Mundo en tierra árabe.

Debido a la ley que rige en dicho país con respecto a la ingesta de alcohol desde los años 50, el embajador saudí en Reino Unido, el príncipe Khalid bin Bandar Al Saud, resaltó que no habrá excecpciones en la fiesta deportiva del 2034. "No, no habrá alcohol para nada. Como nuestro tiempo, es un país seco. En estos momentos no permitimos el alcohol, pero se puede uno divertir mucho sin alcohol", afirmó el diplomático en una entrevista con el medio británico LBC.

En el mismo sentido, el integrante de la familia real saudí, agregó: "No es 100 % necesario y si quieres beber cuando te hayas ido, adelante, pero nosotros no tenemos alcohol. Cada uno tiene su propia cultura y nosotros estamos contentos de dar la bienvenida a la gente dentro de los límites de nuestra cultura, pero no queremos cambiarla y, además, ¿quién no puede vivir sin beber?".

La postura de Arabia Saudita parece aún más inflexible que la de los qataríes. En 2022, Qatar impidió el dispendio de bebidas en estadios y alrededores, pero tras los problemas que la FIFA tuvo con Budweiser, principal sponsor, por la prohibición de alcohol dos días antes del inicio del torneo, permitió que haya puestos específicos de venta, como los Fan Zone y Hoteles.

Por otro lado, Khalid bin Bandar Al Saud se refirió a otras de las polémicas en torno al país árabe, como es la discriminación al colectivo LGTBIQ+: "Daremos la bienvenida a todos a Arabia Saudita. No es un evento saudí, es un evento global y en gran medida daremos la bienvenida a cualquiera que quiera venir".

Confirmaron sede inaugural del Mundial 2026 con un guiño a la Selección Argentina

A través de su presidente Gianni Infantino, la FIFA, anunció dónde se jugarán los partidos más importantes de la Copa del Mundo 2026 que será organizada entre Estados Unidos, México y Canadá. Se trata de la final y, además, del partido inaugural que va a tener un guiño gigante a la Selección Argentina.

El partido inaugural se jugará en el Estadio Azteca el día 11 de junio, aunque obviamente no se confirmó qué selecciones jugarán ese partido. Como vigente campeón del mundo y en caso de conseguir la clasificación mediante las eliminatorias Sudamericanas, Argentina podría estar en esa cita inaugural, pero lo más factible es que sea la selección local la que abra el calendario.

El Estadio Azteca resulta mítico para la historia del fútbol argentino desde que la selección argentina capitaneada por Diego Armando Maradona y conducida por Carlos Salvador Bilardo se consagrara campeón por segunda vez en la historia. De esta forma, el estadio Azteca se convertirá en el único en recibir 3 partidos inaugurales del Mundial. Ya que, el primero se jugó en 1970 y, por supuesto, en 1986.

También se confirmó que el 12 de junio, un día después del partido inaugural, debutarán los dos anfitriones: Estados Unidos en Los Angeles (SoFi Stadium) y Canadá en Toronto (BMO Field). En tanto, el encuentro final, programado para el 19 de julio, se celebrará en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

El estadio MetLife, por otro lado, es el lugar en el que Lionel Messi dijo, luego de perder la final de la Copa América en 2016, que la Selección Argentina "no era para él" y, desde ese día, renunció a la Selección Nacional luego de perder su tercera final consecutiva. En aquel entonces, la Selección Nacional había perdido la final ante Chile en la llamada Copa América Centenario que el conjunto que, en ese momento, dirigía Gerardo Martino cayó por penales.

El resto de las sedes de la Copa del Mundo 2026

Guadalajara (Estadio Akron)Monterrey (Estadio BBVA) en México; Vancouver (BC Place) en Canadá; Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Boston (Gillette Stadium), Dallas (AT&T Stadium), Houston (NRG Stadium), Kansas City (Arrowhead Stadium), Miami (Hard Rock Stadium), Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), Philadelphia (Lincoln Financial Field), San Francisco (Bay Area: Levi's Stadium) y Seattle (Lumen Field).