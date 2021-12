La maldición con la Copa Libertadores de los equipos grandes de Sudamérica

Los equipos más importantes de Sudamérica, tales como River Plate, Boca Juniors y hasta Flamengo, coinciden en un hecho que parece una maldición para ganar la Copa Libertadores.

Seguramente Marcelo Gallardo y todo River Plate se preguntará la razón de la derrota en la final de la Copa Libertadores 2019 en los últimos minutos a manos de Flamengo. Boca Juniors todavía no sabe el porqué de no conseguir la séptima a pesar de que tuvo chances desde la final en 2007. Casualmente el club con el que se enfrentó, Gremio, sería el gran responsable de que los más importantes del país, y otros clubes de Sudamérica, no levanten el trofeo.

La curiosidad es que cada equipo que enfrentó al elenco brasileño, lo eliminó y se consagró en el torneo continental, no volvió a ganarlo. Ocho instituciones sufren esta situación desde hace años y ninguno revirtió la "maldición". Además del "Millonario" y el "Xeneize" se suman dos equipos más del fútbol argentino, y otros gigantes del continente que gritaron campeón dejando en el camino al "Tricolor".

Independiente fue el primero en padecerlo. Lo enfrentó y venció en el duelo decisivo en 1984 y desde ese momento no pudo alzarse con la octava copa. San Lorenzo en 2014 lo dejó en el camino en octavos de final por penales y poco tiempo después se quedó con el trofeo por única vez hasta ahora. Boca y River completan esta lista de clubes de nuestro país con la mencionada final de 2007 y la semifinal de 2019, respectivamente.

Sin embargo no son los únicos del continente en sufrir este maleficio. Antes de la final ante el "Millonario"; Flamengo eliminó a Gremio y el torneo se le negó en los dos años siguientes. Cruzeiro la ganó en 1997 y en la instancia de cuartos de final de aquel certamen borró a su rival del cuadro con un 3 a 2 global. El año siguiente le sucedió lo mismo a Vasco da Gama. Por último, Olimpia de Paraguay se consagró en 2002 ganándole en semifinales.

Magia negra en La Bombonera: las pruebas que confirman el embrujo

Si hay un estadio en el fútbol argentino que tiene una mística especial es La Bombonera. La cancha de Boca Juniors tiene innumerables historias de partidos en el que el "Xeneize" se consagró campeón y también sufrió pero hasta ahora nunca se habló de que una magia negra afecte al recinto. Y así fue que el astrólogo y tarotista Giorgio Armas habló sobre esto con Olé y reveló lo que pasa y por qué no gana títulos internacionales.

"La Bombonera está sucia desde hace tiempo. A Boca le fue bien durante mucho tiempo y nos hicieron daño a través de la magia negra para tumbarnos. Los brasileños y colombianos son fuerte en estos temas. En el campo de juego no pudieron haber hecho nada, pero sí en el vestuario, incluso sacrificado a algún animal", afirmó Armas quien en su momento favoreció a Cienciano contra los clubes más grandes de nuestro país con sus rituales.