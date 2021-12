Un club grande quiere a Crespo pero no a Seba Domínguez: "Si deseas mierda"

Un importante club del fútbol argentino no quiere tener a Sebastián Domínguez en su cuerpo técnico junto a Hernán Crespo debido a antiguas declaraciones.

Como ocurrió en otras ocasiones en el fútbol argentino, los dichos del pasado nunca se olvidan. En este caso le pasó a Sebastián Domínguez, quien recientemente anunció su salida de ESPN F90 para trabajar en el cuerpo técnico de Hernán Crespo. El exdefensor criticó a San Lorenzo hace unos años y desde el "Ciclón" aseguraron que quieren a "Valdanito" como DT pero no a su nuevo compañero debido a sus declaraciones.

Mauro Cetto, mánager del club de Boedo se reunió con el técnico campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia y su contratación está cada día más cerca. Sin embargo esta situación la dilata un poco más. En el año 2014, el exzaguero de Vélez Sarsfield no se guardó nada a la hora de opinar del partido en el que el "Cuervo" se consagró campeón del torneo local el año anterior y que lo clasificó a la Libertadores que posteriormente ganó.

"San Lorenzo sabía que con el empate le alcanzaba y estaba muy cómodo con eso y a partir de ahí nos dimos cuenta que podíamos ser protagonistas. Son las cosas que tiene el fútbol, que se yo, con Newell's perdimos la última fecha en 2004 y salimos campeones igual", destacó en aquel momento en una entrevista para El Gráfico. El "Ciclón" igualó con el "Fortín" en la jornada final del Torneo Inicial 2013 y se consagró dejando atrás al propio Vélez, a Lanús y la "Lepra.

También apuntó contra el San Lorenzo ganador de la Copa Libertadores y mostró su bronca por no estar en la final del certamen: "No me cambia nada que la gane o no, a mí me hubiera gustado estar ahí. Aparte hay una frase que charlo con los pibes: 'si deseas mierda, viene mierda'. No prendo la tele con el morbo de desear que pierdan, no deja de ser un equipo argentino que nos jerarquiza", aseguró.

La despedida de Sebastián Domínguez de ESPN F90

Dejo el programa ya que fui convocado por Hernán Crespo quien me trabajar con él y acepté. Tenía que ser algo así para verme lejos de este lugar. Tiene un estilo y un mensaje que es por lo que peleo. Yo nunca me preparé para estar acá y siento que aprendí mucho porque me llevo cosas que yo no conocía", sostuvo.

"Mi presencia en este programa me ha dado visibilidad, siempre dije lo que pienso. Me trajo problemas y cosas buenas pero soy así y no lo puedo cambiar. Pero me ha abierto muchísimas puertas que la gente pueda ver como soy. Quería agradecerles en serio a todos. Me tomé el tiempo necesario y honesto de contárselo a todos. Es muy difícil trasladarlo a la gente lo que se vive acá", concluyó.