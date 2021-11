Sebastián Domínguez se va del programa del Pollo Vignolo en ESPN: "Es muy difícil"

Sebastián Domínguez anunció que no seguirá en ESPN F90 y detalló las razones por las que no seguirá en el programa del "Pollo" Sebastián Vignolo.

Uno de los protagonistas de ESPN F90 en este último tiempo no continuará en el panel del programa de Sebastián Vignolo. Hace instantes Sebastián Domínguez anunció en vivo que dejará el ciclo que conduce el "Pollo" y contó sus razones. Con sentidas palabras de despedida por parte del conductor y luego del exdefensor se cerró un ciclo para su carrera como "periodista" a pura emoción.

Su nueva etapa será acompañando a Hernán Crespo en su futuro cuerpo técnico, a quien le agradeció por la confianza en su persona. Por lo que su próximo paso poco tendrá que ver con lo que habitualmente hacía. El exjugador de Vélez Sarsfield aún no sabe en qué equipo estará, ya que "Valdanito" no dirige actualmente pero espera distintas ofertas luego de su desempeño en San Pablo en el último tiempo.

"A Seba lo conocíamos en su carrera como futbolista. Lejos de toda polémica, un perfil magnífico, un muy buen profesional y deportista. Que siempre fue respetuoso con nosotros. Un tipo de buena madera, inteligente, pensante, intenso, responsable. Que nos enriqueció, me quedé enganchado con las cosas que el decía porque es didáctico", comenzó Vignolo.

Y continuó: "Yo creo que él, y me cuesta hablarlo estando al lado, no tiene techo porque es un tipo que tiene una presencia desde lo intelectual y su forma de prepararse. No es un improvisado y sé que Seba va a volver a un lugar donde lo hizo muy feliz y ganó su reconocimiento y quiero que lo cuentes vos. No es un 'chau y mucha suerte'. Te vamos a estar esperando siempre. Sos parte del programa, ojalá que no vuelvas más, porque ojalá que te vaya fenómeno".

Las razones de su ida del programa

"Gracias, no esperaba tanta atención, me pongo nervioso. Dejo el programa, fui convocado y me ofreció Hernán Crespo trabajar con él y acepté. Tenía que ser algo así para verme lejos de este lugar. Tiene un estilo y un mensaje que es por lo que peleo. Yo nunca me preparé para estar acá y siento que aprendí mucho porque me llevo cosas que yo no conocía", sostuvo.

"Mi presencia en este programa me ha dado visibilidad, siempre dije lo que pienso. Me trajo problemas y cosas buenas pero soy así y no lo puedo cambiar. Pero me ha abierto muchísimas puertas que la gente pueda ver como soy. Quería agradecerles en serio a todos. Me tomé el tiempo necesario y honesto de contárselo a todos. Es muy difícil trasladarlo a la gente lo que se vive acá", concluyó.