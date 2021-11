Sebastián Domínguez destrozó a Sebastián Battaglia: "Es una locura"

Sebastián Domínguez le pegó a Sebastián Battaglia por el mal desempeño de Boca ante Argentinos Juniors en la semifinal de la Copa Argentina.

Sebastián Domínguez criticó con dureza el planteo de Sebastián Battaglia en la victoria de Boca Juniors ante Argentinos Juniors por las semifinales de la Copa Argentina. "Es una locura", opinó el comentarista deportivo y ex jugador de fútbol desde su lugar en F90 (ESPN), donde sus colegas coincidieron en el análisis. Pese al triunfo, el xeneize no tuvo un buen partido y según Domínguez se debió al mal planteo del director técnico de Boca.

En agosto pasado, Sebastián Battaglia tomó el mando del primer equipo de Boca Juniors tras la salida de Miguel Ángel Russo. Desde entonces, el desempeño del xeneize fluctuó entre buenos partidos y otros no tanto. Ya lejos en la lucha por el torneo local, a Boca le queda la final de la Copa Argentina, a la que llegó tras la victoria del miércoles pasado ante Argentinos Juniors en Mendoza. Pese al triunfo, el equipo no mostró su mejor versión y las críticas le cayeron por todos lados.

Sebastián Domínguez fue uno de los que más criticó al conjunto de Battaglia. El comentarista destacó el "grave error" del director técnico en el planteo del partido contra el "Bicho". "A (Gabriel) Milito, jugarle 4-3-3, es una locura", comenzó disparando el analista deportivo. En ese sentido, Domínguez desarrolló por qué consideró que Battaglia se equivocó con el sistema de juego: "Es el sistema con el que jugó toda la vida; el que manejó en Barcelona, en sus primeros pasos. Conoce mejor que nadie sus debilidades y puntos fuertes". Cabe recordar que el ex futbolista fue dirigido por Milito en Estudiantes de La Plata en sus comienzos como entrenador, en el 2015.

Por otra parte, el analista de ESPN remarcó los problemas que tuvo Boca en la salida por la ausencia de Marcos Rojo por lesión, mientras que su reemplazante, el "Cali" Izquierdoz, está menos habituado a "conducir y encontrar pase". En ese sentido también diferenció la cantidad de tiempo con el que contó cada entrenador. "Boca, al no conocer todavía a qué quiere jugar, y Argentinos sí, en el emparejamiento uno contra uno, por momentos, se divertía; pero no fue eficaz, no fue efectivo", sumó Domínguez.

La picante crítica de Sebastián Battaglia

Tras el triunfo de Boca ante Argentinos Juniors en Mendoza, con la que cortó una racha de dos encuentros consecutivos con derrota, Sebastián Battaglia lanzó una feroz pero a su vez enigmática crítica, ya que no dejó en claro a quién la dirigió. "Me voy, no vaya a ser cosa que se me metan en el vestuario. Chau", lanzó el exvolante. Al instante su apellido se convirtió en tendencia en Twitter y surgió la duda: ¿Fue para el periodismo o para Juan Román Riquelme?. Durante la semana, y luego de la derrota ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en La Bombonera, se habló sobre el ingreso del líder del Consejo de Boca al vestuario para hablar con los jugadores y el DT lo usó con ironía.