Lucas Pratto destrozó a la dirigencia de River y a Marcelo Gallardo: "Me dejaron tirado"

En una entrevista luego del triunfo de Vélez Sarsfield por 2 a 0 ante Argentinos Juniors, Lucas Pratto, autor de uno de los goles, cargó contra la dirigencia de River Plate y Marcelo Gallardo.

No es la primera vez que Lucas Pratto opina de su polémica salida de River. El delantero figura en la Libertadores de 2018, que marcó dos de los goles más importantes en la historia del "Millonario", no se guardó nada en una entrevista. Su presente es en Vélez Sarsfield donde volvió al ruedo luego de una lesión, convirtió en la victoria ante Argentinos Juniors por la Liga Profesional y luego disparó contra Gallardo y la dirigencia del club de Núñez.

Poco tiempo le alcanzó para ingresar en el segundo tiempo del duelo ante el "Bicho" de La Paternal y marcar uno de los tantos del triunfo en su regreso a la institución tras 6 años y 11 meses. El delantero surgido en las inferiores de Defensores de Cambaceres y reconocido ídolo en el "Fortín" hizo un gol luego de casi un año. El último fue en la victoria del conjunto del "Muñeco" por 3 a 1 ante Godoy Cruz el pasado 5 de diciembre de 2020.

"No me quiero poner a llorar, no sirve. Solamente agradecerle a mi familia, a mi mujer y a Vélez que confió en mi cuando me dejaron tirado en bastantes lugares así que solo tengo palabras de agradecimiento al club que me abrió las puertas dos veces en momentos difíciles de mi carrera", declaró el "Oso" con un contundente mensaje para la dirigencia del "Millonario" y el DT, Marcelo Gallardo, que lo dejaron ir.

Ante la pregunta del periodista sobre la reacción de la gente de Vélez, el atacante respondió: "Me quieren desde que llegué, no por haber ganado ni por haber perdido, siempre me abrieron las puertas, esta es mi casa y sólo quiero agradecerles a ellos". Es querido por el público de River por sus goles ante Boca y algunos recuerdan un error contra Flamengo en la Libertadores 2019 que derivó en un gol del equipo brasileño y le costó el torneo al elenco de Núñez.

El "Fortín" a un paso de un logro importante

Con el triunfo ante Argentinos Juniors, los dirigidos por Mauricio Pellegrino están prácticamente clasificados para la Copa Libertadores de 2022. Se encuentran segundos en la tabla general por debajo de River, le saca 11 puntos de ventaja a Boca (con 12 en juego) y 12 a Estudiantes. Igualmente, si el "Xeneize" o Talleres de Córdoba ganan la Copa Argentina se habilitará un cupo más que aprovecharía el conjunto de Liniers.