Lucas Pratto disparó contra los dirigentes de River: "Me hubiese querido ir de otra manera"

En la entrevista que mantuvo Lucas Pratto en ESPN F90, conducido por Sebastián Vignolo, no dudó en apuntarle a la dirigencia de River Plate por su salida del club.

Lucas Pratto estuvo como invitado en el programa del "Pollo" Sebastián Vignolo en ESPN. El "Oso", que actualmente juega en Vélez Sarsfield, habló de su paso por River Plate y su presente en el "Fortín". En la entrevista le consultaron sobre los motivos que lo llevaron a dejar el "Millonario" y el delantero no tuvo filtro para responder.

Federico "Negro" Bulos le preguntó: "¿Qué te desgastó? ¿River? En un momento dijiste que te debieron plata durante un período largo ¿Eso te desgastó?" A lo que Pratto dijo: "Sí. Cuando vos jugás dejás de lado deudas, tu relación con ciertas personas para el bien común del club, para el bien común tuyo, para vos preocuparte solamente por jugar que la realidad es lo que queremos como jugadores profesionales que somos".

Por otro lado se refirió a la charla con los dirigentes para definir si seguía o no en el club: "Cuando no me tocó jugar, había una deuda grande y algunas relaciones tensas empecé a poner las cosas en la balanza. Lo hablé con los dirigentes y me dijeron que no me podían pagar. Como siempre cuando uno toma decisiones hay gente que le gusta y a gente que no lo acepta, y yo me hubiese querido ir de otra manera de River", sostuvo.

Bulos tras escucharlo opinó: "Vos en River tuviste una estatura de ídolo, de estrella espectacular de la gente y tu salida no fue de ese nivel", a lo que el "Oso" respondió: "Pasó un poco con algunos chicos por la pandemia y otros por otras cosas, hubo casos mas o menos iguales, pero lo que queda es esto de que hace un año que no estoy y la gente te pide una foto o te agradece lo que diste por el club".

"Cuando llegué no ganábamos mucho y puse la cara. Cuando se hablaba de lo que habían pagado por mí tampoco me escondí, creo que la gente también me agradece eso, que estuve a disposición en todo momento y eso es lo que queda además de los títulos que conseguí y las amistades que dejé. Una vez por semana hablo con todos, eso también te hace dar cuenta que te portaste bien con la gente que trabajó día a día con vos", sentenció.

La dedicatoria a una fanática de Vélez

El delantero que jugó sus últimos partidos en Feyenoord de Países Bajos y que supo brillar en el fútbol argentino volvió al "Fortín" el pasado mes de agosto. A los pocos minutos de hacerse oficial su arribo al club, donde jugará su segunda etapa, le dedicó unas palabras a una fanática con una imagen de ella.