Sebastán "Pollo" Vignolo contra la AFA por la vuelta del público a las canchas: "Les tiene que dar vergüenza"

Sebastián Vignolo en ESPN F90 cargó con todo contra la AFA por el tardío regreso del público a las canchas del fútbol argentino.

Sebastián Vignolo expuso en su programa ESPN F90 un nuevo editorial en el que atacó directamente a la dirigencia de la Asociación de Fútbol Argentino por el regreso del público a las canchas. No es la primera vez que el siempre polémico conductor habla sobre este tema, ya que en otras emisiones del ciclo también lo mencionó. Incluso lo hizo cuando la Selección Argentina recibió a Bolivia por las Eliminatorias.

Esta vez, la durísima crítica trajo consigo lo que implementará cuando le toque relatar los partidos antes de que se concrete el regreso de la gente y un guiño a los socios de los clubes. Además un cuestionamiento sobre la manera en la que está manejando el fútbol a nivel mundial con respecto a la pandemia del Covid.

"El fútbol argentino que todavía juega sin público: ¿No les da un poco de cosa? ¿No se dieron cuenta que el otro día hubo elecciones, la gente fue a votar, hubo colas por todos lados y la gente estaba agrupada? ¿No se dan cuenta que ya no le pueden echar la culpa a la pandemia?", cuestionó y agregó: "¿No se dan cuenta de que Argentina jugó con 20.000 personas? ¿No se dan cuenta a esta altura los socios que le están tomando el pelo?".

Por otra parte se refirió al partido que le tocará relatar este martes 14 de septiembre entre Boca y Defensa y Justicia: "Hoy a las 9 de la noche cuando esté en la cancha voy a mostrar y decir: 'Miren, uno de los pocos países del mundo en el que todavía jugamos sin gente', pero el otro día jugamos con 20.000 personas".

También apoyó a los socios de los clubes: "Ojalá que no les paguen más la cuota. Lo que están haciendo es reírse del hincha y del socio, se están abusando de la gente. Voy a seguir de acá hasta que vuelva la gente. Prefiero eso antes que ir a un lugar donde ya no tiene nada que ver con el mundo que se está viviendo. El mundo juega con gente, el fútbol argentino con canchas vacías, les tiene que dar vergüenza", aseguró.

Por último, cuestionando el manejo del fútbol en plena pandemia, el conductor afirmó: "No me vengan a mí que el fútbol se juega sin gente por la pandemia. Se juega sin gente porque no quieren que vaya la gente. Que bronca me da", culminó.

Se viene una reunión importante

El próximo jueves 16 de septiembre se llevará a cabo una reunión para definir los correspondientes protocolos para el regreso del público a las canchas. La idea sería con cinco partidos en tres fechas consecutivas y luego de expandiría en el resto del fútbol argentino.