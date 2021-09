El Pollo Vignolo se calentó con los dirigentes de la AFA: "Nos quedamos en la cómoda"

En su clásico editorial, Sebastián "Pollo" Vignolo salió al cruce contra la dirigencia del fútbol argentino por el regreso del público a los estadios.

Sebastián "Pollo" Vignolo protagonizó otro insólito editorial en ESPN F90 comparando el fútbol actual con el de hace muchos años. Apuntó contra la dirigencia del fútbol argentino por la vuelta del público en el partido de la Selección Argentina de Lionel Messi del 9 de septiembre ante Bolivia y pidió por el regreso de la gente a las canchas.

Luego de ejemplificar la situación actual que impide que los estadios de nuestro fútbol vuelvan a estar llenos, el conductor del ciclo esbozó: "¿Saben lo que era un partido de antes? Se jugaban con tribuna local y visitante y eran dos partidos. Salía el local y después el visitante aprovechaba la salida del local para pasar inadvertido en medio de una silbatina ensordecedora", afirmó Vignolo.

También comparó el presente de nuestro país con el resto del mundo en cuanto al fútbol: "Hoy debemos ser uno de los pocos países del mundo en el que se juega sin visitantes. No tratamos de ver de qué manera pueden volver y nos quedamos en la cómoda. Nos agarró la pandemia, pero en otros países volvieron con locales y visitantes como corresponde" y agregó: "Hasta que no me digan 'vuelve el público argentino a las canchas argentinas' no me lo voy a creer porque yo creo que vuelve el público al partido de la Selección".

Por la misma línea, el periodista apuntó contra la dirigencia de nuestro fútbol: "Creo que alguien, y me parece que pasa por los dirigentes del fútbol argentino, por lo bajo van diciendo 'un poco más, esperemos a fin de año'. Y me van a hablar a mí del virus y de esta situación, que es mucho más importante que un partido de fútbol lo aclaro. Ahora que, ¿No hay riesgo en el partido del Seleccionado argentino y si va a haber riesgo en nuestro campeonato?", sostuvo.

Culminando su editorial, el "Pollo" se dirigió a los hinchas: "Ojalá te den la posibilidad de ir a la cancha porque es horrible ver un partido sin gente. Estoy pidiendo ni más ni menos que volvamos a ser un poquito como antes, con locales y con visitantes como era antes. No subestimen al hincha porque un día también se cansa", sentenció.

Matías Lammens y Carla Vizzotti hablaron del tema

El ministro de Turismo y Deportes habló junto a la ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti acerca de este tema y confirmó hace unos días que el retorno a las canchas estaba pensado para finales de septiembre y fines de octubre en general. No obstante, antes de extender todos los protocolos habrá un par de pruebas pilotos. El primero de ellos será el encuentro de la Selección Argentina ante Bolivia el próximo jueves 9 de septiembre en el Estadio Monumental. El actual ministro aseguró que también se debe "terminar de cerrar" los detalles del protocolo con la Liga Profesional de Fútbol.