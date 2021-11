Magia negra en La Bombonera: las pruebas que confirman el embrujo

Hay magia negra en La Bombonera hecha por un club brasileño y en esta nota te contamos todos los detalles al respecto de lo que sucede en el estadio de Boca.

Si hay un estadio en el fútbol argentino que tiene una mística especial es La Bombonera. La cancha de Boca Juniors tiene innumerables historias de partidos en el que el "Xeneize" se consagró campeón y también sufrió pero hasta ahora nunca se habló de que una magia negra afecte al recinto. Y así fue que el astrólogo y tarotista Giorgio Armas habló sobre esto con Olé y reveló lo que pasa y por qué no gana títulos internacionales.

Al parecer esta maldad que menciona la instaló un club carioca que en el presente es uno de los finalistas de la Copa Libertadores. Todo indica que es el Palmeiras, con el que a lo largo de los últimos años se cruzó varias veces. La última fue en semifinales del mencionado certamen en 2018 cuando el conjunto entonces dirigido por Guillermo Barros Schelotto avanzó a la final que luego perdió con River.

"La Bombonera está sucia desde hace tiempo. A Boca le fue bien durante mucho tiempo y nos hicieron daño a través de la magia negra para tumbarnos. Los brasileños y colombianos son fuerte en estos temas. En el campo de juego no pudieron haber hecho nada, pero sí en el vestuario, incluso sacrificado a algún animal", afirmó Armas quien en su momento favoreció a Cienciano contra los clubes más grandes de nuestro país con sus rituales.

Según sostuvo tiene la solución a estos trabajos realizados en el estadio con la que limpiará la mala energía durante varios días. Y no solamente lo hará con el estadio sino también con los jugadores que no convierten: "Me comprometo de forma gratuita a pernoctar en La Bombonera y limpiar bloque por bloque. No fue un solo ritual, sino varios de equipos brasileños y colombianos en el vestuario", dijo a Olé.

El futuro del "Xeneize"

Si logra cumplir con el objetivo de terminar con esta magia negra que aqueja al estadio aseguró que la institución tendrá años de gloria por delante que incluyen un importante triunfo ante River y un torneo internacional. La sequía es larga ya que desde 2008 no lo consigue. La última vez que gritó campeón por un certamen regido por la Conmebol fue en la Recopa Sudamericana disputada ante Arsenal de Sarandí.

Lo que se viene en la Liga Profesional

Este lunes 8 de noviembre el equipo que dirige Sebastián Battaglia se medirá ante Aldosivi en Mar del Plata a partir de las 21:15 por la fecha 20 del campeonato local. Después de eliminar a Argentinos en la Copa Argentina y tras dos derrotas consecutivas en el torneo buscarán una nueva victoria. Por su parte el "Tiburón", con la reciente llegada de Martín Palermo como DT, sigue con el objetivo de sumar puntos para escalar posiciones.