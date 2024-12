La mala racha del Manchester City es culpa de todos, no solo de Haaland: Guardiola

Foto de Archivo: El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, y Erling Haaland se muestran abatidos tras el partido de la Premier League entre el Aston Villa y el Manchester City en el estadio Villa Park, Birmingham, Reino Unido

La pésima racha del Manchester City, con una victoria en ocho partidos de la Premier League del fútbol inglés, se debe a todo el equipo y no a un solo jugador, afirmó el martes su entrenador, Pep Guardiola, quien no culpó al delantero Erling Haaland.

La actual racha del City, que deja a los campeones séptimos en la clasificación y a 12 puntos del líder, el Liverpool, coincide con que Haaland sólo ha marcado dos goles, después de que el noruego anotara 10 tantos en los cinco primeros partidos.

"Se trata de nosotros, no se trata sólo de un jugador", dijo Guardiola en rueda de prensa previa al partido del jueves contra el Everton. "Así que cuando en el pasado marcábamos goles y Erling nos ayudaba tanto, es por el equipo. Y cuando tienes problemas atrás, en el medio, es por todos".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Si fuera un solo jugador el motivo, sería fácil. No se trata de eso. Erling es muy importante para nosotros, será muy importante para nosotros, lo ha sido, e intentamos hacer las cosas mejor, utilizarle mejor".

Guardiola aún no sabe si John Stones, Matheus Nunes o Ederson estarán en condiciones cuando el City reciba al Everton, y aunque el técnico no pudo señalar una sola razón de su mala racha, se mostró optimista respecto a una recuperación de la forma en un futuro próximo.

"Toda la tendencia a decir que no corremos, que no luchamos, la razón es ésta, esta situación o este jugador o este entrenador o esto (...) No se trata de eso. Son muchos pequeños detalles o grandes detalles que todos juntos hacen que no seamos tan buenos como éramos", dijo Guardiola.

"Pero tenemos otra oportunidad en el Boxing Day para intentar ganar tiempo para que los jugadores vuelvan y en cierto tiempo estaremos mejor".

Puede que el Everton esté en el puesto 15 de la clasificación, a 11 puntos del City, pero tiene un mejor registro defensivo que el equipo de Guardiola, y ha mantenido su portería a cero cinco veces en sus últimos seis partidos.

"Sean Dyche siempre tiene una muy buena estructura defensiva, muy buenos patrones defensivos y ofensivos", dijo Guardiola.

"Y cuando son capaces de hacerlo contra el Arsenal y el Chelsea, eso significa que son realmente buenos porque tienen buenas transiciones y, por supuesto, a balón parado, balones largos, son muy, muy fuertes".

Aunque los jugadores del City tendrán algo de tiempo con sus familias durante la Navidad, ya que el equipo jugará el 26 de diciembre, hay que hacer sacrificios.

"Entrenamos hoy, entrenamos mañana por la noche. Nos quedamos aquí y vamos a jugar el Boxing Day", dijo Guardiola.

"Hoy estaremos en casa con las familias y mañana estaremos con las familias durante la mañana y la noche estaremos aquí (...) Ojalá quieran estar aquí porque es nuestro trabajo y nuestro deber".

Con información de Reuters