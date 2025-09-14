Guadalajara gana de visita al América en clásico del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 13 sep - Guadalajara venció el sábado 2-1 como visitante al América en el "clásico nacional" que enfrentó a los dos clubes más populares de México en la octava jornada del torneo Apertura.

Los goles del triunfo para las "Chivas" de Guadalajara los anotaron Roberto Alvarado y Armando González. Para las "Águilas" del América descontó Alejandro Zendejas.

El partido disputado en el estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México tuvo pocas emociones y fue hasta los 63 minutos cuando el llamado "Rebaño Sagrado" se adelantó cuando Alvarado remató barriéndose en el área chica un centro enviado por Erick Gutiérrez desde el sector izquierdo.

González anotó el segundo gol para el equipo dirigido por el argentino Gabriel Milito a los 88 minutos cuando metió el balón pegado al poste izquierdo con un disparo desde fuera del área tras escapar por velocidad después de robar el balón en la media cancha.

Después del segundo gol se registró un conato de bronca que se controló después de algunos minutos.

América descontó en tiempo de reposición por conducto de Zendejas, quien definió al cobrar un tiro libre a los 98 minutos.

En los otros partidos del sábado, el campeón Toluca derrotó 3-1 a Puebla con goles del uruguayo Andrés Pereira, Jesús Gallardo y Oswaldo Virgen. Para Puebla anotó Fernando Monárrez.

Cruz Azul ganó 1-0 en su visita a Pachuca con gol del uruguayo Gabriel Fernández.

Atlas y Santos Laguna empataron 2-2. Para los "Rojinegros" del Atlas anotaron el uruguayo Matías Cóccaro y el paraguayo Diego González, mientras que para los "Guerreros" de Santos lo hicieron Jonathan Pérez y Jesús Ocejo.

Tigres UANL y León empataron 0-0.

La jornada se completará el domingo con los partidos entre Querétaro-Monterrey y Atlético de San Luis-Tijuana.

En el inicio de la jornada, Pumas UNAM goleó el viernes 4-1 como visitante a Mazatlán, mientras que Necaxa y Bravos de Ciudad Juárez empataron 1-1.

Con información de Reuters