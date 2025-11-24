FIFA y Fondo Saudí para el Desarrollo anuncian acuerdo para impulsar infraestructura deportiva

FOTO DE ARCHIVO-Líderes mundiales del Gobierno, los negocios, el deporte y el entretenimiento asisten al America Business Forum en Miami

ters) -El Fondo para el Desarrollo de Arabia Saudí (SFD) proporcionará hasta 1.000 millones de dólares en préstamos en condiciones favorables para construir o mejorar infraestructuras futbolísticas en países en desarrollo, en virtud de un Memorando de Entendimiento con la FIFA anunciado el lunes.

La iniciativa, de acuerdo a la FIFA, pretende promover el desarrollo sostenible a través de la inversión en instalaciones deportivas, centrándose en la inclusión social, la capacitación de los jóvenes y el crecimiento económico.

"Este acuerdo marca un paso decisivo con miras a garantizar que nuestras federaciones miembro dispongan de las instalaciones necesarias para hacer que el fútbol sea realmente global", dijo el presidente de la FIFA Gianni Infantino en un comunicado.

Arabia Saudita ha invertido miles de millones de dólares en acontecimientos deportivos, como el fútbol, la Fórmula 1, el boxeo y el golf, en medio de críticos que acusan al país de participar en un "lavado deportivo" por su historial de derechos humanos. El reino ha negado las acusaciones de abusos contra los derechos humanos.

El SFD concede préstamos en condiciones favorables y ayuda técnica para financiar proyectos en países en desarrollo.

Con información de Reuters