MasterChef Celebrity 2025: quién volverá del repechaje este lunes según la IA

MasterChef Celebrity Argentina 2025-26 vivirá este lunes 19 de enero una de sus noches más especiales: la gala de regreso del repechaje. Los exparticipantes Walas, Julia Calvo, Sofi Martínez y Emilia Attias competirán, junto con los aspirantes Esther Goris y Ariel Pucheta, por volver al certamen al certamen del que alguna vez formaron parte hasta que un mal plato los obligó a descolgarse el delantal.

Este programa promete estar cargado de tensión hasta el final, pues para varios de ellos será la ultima vez que pongan sus manos en las ornallas más famosas del país. Al menos uno de ellos sí lo hará, aunque desde la producción (así como también el jurado y la propia Wanda Nara) no confirmaron cuántos retornos habrá. De todas maneras, la Inteligencia Artificial tiene un veredicto para ambos escenarios.

Los favoritos para volver esta noche a MasterChef Celebrity 2025 según la IA

Julia Calvo parte como favorita para volver al certamen según la IA.

Según ChatGPT, quien parte como favorita es Julia Calvo, que el domingo estuvo muy cerca de abrochar su regreso. "Tenía presencia fuerte en pruebas previas y llegó a pelear mano a mano con Rusherking por el delantal en la gala anterior. Su constancia en el repechaje la convierte en una favorita natural para quedarse con el segundo delantal", expresó la IA.

En segundo lugar la coloca a Sofi Martínez. "Ya rindió bien en pruebas previas (subió al balcón en el repechaje), lo que indica que puede volver a destacarse", ponderó haciendo alusión también a la jornada en la que, junto a Emilia Attias, sorteó uno de los días de competición. Finalmente, acerca de esta última, Walas, Ariel Pucheta y Esther Goris, indicó: "Tienen talento, pero no lograron sobresalir tanto como Julia o Sofi en las últimas pruebas, por ahora parecen un paso detrás".