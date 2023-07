El sindicato francés de jugadores respalda a Mbappé en plena polémica por su contrato con el PSG

El Sindicato Nacional de Futbolistas Profesionales de Francia (UNFP) arremetió contra el París Saint-Germain después de que el campeón de la Ligue 1 excluyera a Kylian Mbappé de su gira de pretemporada por Asia.

El capitán de la selección francesa, de 24 años, ha sido puesto en venta por el PSG, según informaron varios medios, después de que las relaciones entre las dos partes se agriaran el mes pasado.

Mbappé ya había anunciado que no renovaría su contrato, que expira al final de la próxima temporada, por lo que podría marcharse gratis en junio de 2024. No obstante, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, aseguró que no dejarán que Mbappé, el máximo goleador de la liga francesa en las últimas cinco temporadas, se vaya gratis.

"Estos jugadores -todos ellos- deben disfrutar de las mismas condiciones de trabajo que el resto de la mano de obra profesional", dijo la UNFP, el principal sindicato de futbolistas profesionales en Francia, en un extenso comunicado el sábado.

"La UNFP considera útil recordar a los directivos que presionar a un empleado -mediante el deterioro de sus condiciones de trabajo, por ejemplo- para obligarle a marcharse o a aceptar lo que quiere el empleador constituye acoso moral, que la legislación francesa condena firmemente", indicó.

"Así que, sí, la UNFP se reserva el derecho de emprender acciones civiles y penales contra cualquier club que se comporte de esta manera", agregó el comunicado.

El PSG ha ganado nueve de los últimos once títulos de la Ligue 1, pero su éxito nacional no se ha visto igualado en la Liga de Campeones, un trofeo que el club parisino nunca ha conquistado a pesar de todas sus inversiones en la plantilla.

El PSG se enfrenta al dilema de permitir que Mbappé agote el último año de su contrato y no poder recuperar nada de los 180 millones de euros (200,2 millones de dólares) que gastó en 2017 para ficharlo del AS Mónaco.

Mbappé ha sido vinculado con un posible fichaje por el Real Madrid, 14 veces campeón de la Copa de Europa.

(1 dólar = 0,8990 euros)

(Reportaje de Pearl Josephine Nazare en Bengaluru; Edición de Helen Popper)