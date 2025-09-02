Ederson deja el City por el Fenerbahçe tras ocho años cargados de trofeos

Premier League - Brighton & Hove Albion - Manchester City

ers) -El portero brasileño Ederson ha completado un traspaso permanente al Fenerbahçe turco tras ocho años cargados de trofeos en el Manchester City, anunció este martes el club de la Premier League.

Ederson levantó 18 trofeos en el City tras su fichaje en 2017 procedente del Benfica portugués. Entre otros, ganó seis títulos de la Premier League y una Liga de Campeones. También ha ganado tres veces el Guante de Oro de la liga inglesa.

El City dijo el martes que sustituirá al internacional brasileño de 32 años por el italiano Gianluigi Donnarumma, procedente del Paris Saint-Germain.

Hugo Viana, director del área de fútbol del City, dijo en un comunicado: "Ha cimentado realmente su lugar en la historia del Manchester City y todos le deseamos lo mejor en el próximo capítulo de su carrera".

"Y nos deja sabiendo que siempre será bienvenido en este club de fútbol".

Los medios británicos informaron de que el traspaso rondaba los 12 millones de libras (16,21 millones de dólares).

"Se ha llegado a un acuerdo con el club Manchester City y Ederson Santana de Moraes respecto a su traspaso. El jugador recibirá 11 millones de euros netos (12,88 millones de dólares) por temporada a partir de la temporada 2025-2026", informó el Fenerbahçe.

No revelaron la duración del contrato.

Ederson, que entraba en el último año de su contrato, ha sido el número uno del City desde que se mudó al Etihad por 40 millones de euros (46,83 millones de dólares). Ha mantenido su portería a cero en 168 de los 372 partidos que ha disputado con el City.

"Me voy del Manchester City increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado juntos y me siento honrado de haber vestido la camiseta tantas veces", dijo Ederson, añadiendo que estaba orgulloso de lo que el club logró bajo la dirección de Pep Guardiola.

"Con Pep, hemos dominado la Premier League y conquistado Europa. Llegué a Mánchester hace ocho años lleno de esperanza, pero no podía predecir una época tan bonita juntos".

"Jugar para el City ha sido el momento más especial de mi vida y siempre seré un fan de este club tan especial".

Con información de Reuters