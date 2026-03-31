Doblete de Irankunda impulsa a Australia a una victoria por 5-1 sobre Curazao

Imagen de archivo de los jugadores de la selección australiana de fútbol antes de un amistoso contra Inglaterra en el estadio de Wembley, Londres, Reino Unido.

Nestory Irankunda marcó un doblete el ‌martes, en ‌la segunda parte del partido amistoso en el que Australia goleó por 5-1 a Curazao en Melbourne, ofreciendo a los aficionados ​una dulce ⁠despedida en su último ‌partido en casa ⁠antes de partir ⁠al extranjero para continuar con su preparación para el Mundial.

El ⁠dinámico delantero marcó dos ​tantos en un ‌lapso de cinco ‌minutos a partir del ⁠minuto 80, mientras los "socceroos" arrollaban con cuatro tantos tras el descanso al ​país ‌más pequeño que se ha clasificado para la fase final del Mundial.

Jordy Bos y Alessandro ⁠Circati también marcaron en la segunda parte en el Melbourne Rectangular Stadium después de que Arjany Martha, de Curazao, anotó para los visitantes ‌en el minuto 50, neutralizando el gol de Awer Mabil en el minuto 23.

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Australia disputará su primer partido ‌del Mundial el 13 de junio contra Kosovo o Turquía, ‌que se ⁠enfrentarán en una eliminatoria más tarde ​en el día.

Con información de Reuters