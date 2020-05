Diego Maradona lanzó una frase picante: ¿Fue para Messi?

En un fuerte mensaje de Instagram, Diego Maradona lanzó un posteo en redes sociales y disparó una contundente frase que le puede caer mal a más de un fanático de Lionel Messi. "Aunque en algún momento yo no haya estado, la 10 va a ser siempre mía".

La carta apareció a 35 años de un partido entre Venezuela y Argentina en 1985. En el texto, Maradona sostiene que "en esos casi tres años de ausencia, tuve hepatitis, una fractura de tobillo, y los problemas que teníamos los "extranjeros" para jugar en la selección".

Por otro lado, ratificó que en ese momento era más complicado jugar porque "l Fair Play no existía, te cagaban a patadas. Y si no tenías la copa del mundo, no había paraíso. Por eso, Bilardo armó una selección con jugadores locales durante los primeros años. No hubo "europeos". Passarella, Burru y Valdano tampoco venían a jugar. A ellos tampoco los dejaban venir"