Cruz Azul y Tigres UANL aseguran lugar en postemporada del torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 25 oct - Cruz Azul y Tigres UANL aseguraron el sábado su lugar en la postemporada del torneo Apertura del fútbol mexicano tras ganar 2-0 a Monterrey y Tijuana, respectivamente, en la decimoquinta jornada.

Con sus victorias, ambos clubes llegaron a 32 puntos y alcanzaron en la tabla general al líder Toluca, que junto al América ya están instalados en la llamada "liguilla", instancia a la que entran directamente los clubes que ocupan los primeros seis lugares al final de las 17 jornadas de la temporada regular.

Los equipos que ocupen del séptimo al décimo lugar deberán jugar una instancia llamada "play in" donde el séptimo enfrentará al octavo y el noveno al décimo. El ganador de la primera serie avanzará a los cuartos de final, mientras que el perdedor de esa serie jugará ante el ganador de la segunda serie para definir al último invitado a la postemporada.

En el partido disputado en el estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, la "Máquina Celeste" de Cruz Azul venció a los "Rayados" de Monterrey con goles de Jesús Orozco y Ángel Sepúlveda.

Los primeros minutos del encuentro tuvieron escasas opciones de gol. Monterrey se quedó con un hombre menos a los 24 minutos por la expulsión del mediocampista español Oliver Torres, quien vio la tarjeta roja tras cometer una fuerte falta al centrocampista argentino José Antonio Paradela.

Cruz Azul tomó la ventaja a los 44 minutos cuando Orozco metió el balón pegado al poste izquierdo con un potente disparo desde fuera del área.

En el segundo tiempo Monterrey tuvo varias opciones de empatar que no concretaron debido a las atinadas intervenciones del portero colombiano Kevin Mier.

Cruz Azul logró el segundo gol en tiempo de reposición por conducto de Sepúlveda, quien definió dentro del área tras controlar un pase de Carlos Rodríguez a los 96 minutos.

En tanto, Tigres derrotó 2-0 a Tijuana con goles del francés André-pierre Gignac y del argentino Ángel Correa.

En el partido disputado en el estadio Universitario, Tijuana tuvo la oportunidad de ponerse en ventaja a los 50 minutos por la vía del tiro penal, pero el portero argentino Nahuel Guzmán atajó el disparo de Kevin Castañeda.

Gignac metió el primer gol a los 60 minutos con un disparo cruzado dentro del área, y Correa anotó el segundo a los 74 cuando definió sin marca frente a la portería después de que el argentino Juan Francisco Brunetta le cedió el balón tras eludir a dos defensores de Tijuana dentro del área.

"El equipo está contento con el resultado y por las formas que nos ocupan mucho, fue un buen partido en donde tuvimos el control. Nos costó al principio encontrar los caminos y después tuvimos a un gran Nahuel que, en un momento crucial del partido, atajó el penal", dijo en conferencia de prensa el director técnico de Tigres, el argentino Guido Pizarro.

"Hoy el grupo está muy unido y comprometido, consciente de que venimos haciendo las cosas bien, pero también conscientes de que debemos seguir trabajando", agregó.

En los otros partidos del sábado, Guadalajara goleó 4-1 al Atlas con triplete de Armando González y otro tanto de Luis Romo. Para los "Rojinegros" del Atlas anotó el argentino Mateo Ezequiel García.

En tanto, León y Pumas UNAM empataron 1-1 con goles de José Alvarado y José Juan Macías, respectivamente.

La jornada se completará el domingo cuando Santos Laguna enfrente a Querétaro, Atlético de San Luis reciba a Necaxa y Toluca sea anfitrión de Pachuca.

El viernes, América logró su clasificación a la postemporada tras empatar 2-2 de manera agónica en su visita a Mazatlán. En tanto, Bravos de Ciudad Juárez y Puebla empataron 4-4.

Con información de Reuters