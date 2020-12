Por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Racing Club recibió a Boca Juniors en el Cilindro de Avellaneda en busca de las semifinales. El partido fue, sin lugar a dudas, muy peleado. Si bien el local comenzó mejor, el Xeneize logró hacer pie y aumentar las sociedades con el paso de los minutos. De todas maneras, la Academia consiguió la victoria con un gol de cabeza de Melgarejo a los pocos minutos del inicio del complemento y torció la serie a su favor.

En el primer tiempo se vieron varias polémicas que pusieron especial atención en el VAR. El árbitro uruguayo, Esteban Ostojich, tuvo varias fallas y el videoarbitraje, comandado por el argentino Mauro Vigliano, no lo ayudó en nada. Al minuto de partido, un fuerte manotazo de Leonardo Sigali contra Sebastián Villa comenzó la discusión. Si bien muchos hinchas pidieron penal en redes sociales, el golpe es al borde del área. El juez decidió no cobrar ni falta ni amonestación.

Minutos más tarde, el extremo Lorenzo Melgarejo tuvo dos violentas entradas en ataque y en la misma jugada. La primera, tras un cruce de Carlos Izquierdoz, dio un fuerte pisotón y segundos más tarde, ante la salida de Nicolás Capaldo, fue un duro planchazo que terminó en amonestación pero podría haber sido roja. En redes fue comparada con la entrada de Agustín Obando ante Internacional y dijeron que si eso era expulsión, esta también. Desde el VAR no llamaron y el juez no cambió la decisión.

El manotazo:

La plancha:

En el medio también hubo una jugada dudosa donde Villa se llevó la amarilla. El colombiano luchó por la pelota y al perderla trabó fuerte contra Sigali. Desde el piso, el defensor le agarró el pie y pareció que hubo un pisotón. Finalmente, a pesar de algunas quejas, los mismos hinchas de Racing admitieron que no era roja. Por último, sobre el final del primer tiempo, ante una contra iniciada por Leonardo Jara, lo tironearon de la camiseta y no lo dejaron jugar. No hubo amarilla.

La vuelta se disputará, el próximo miércoles 23 de diciembre desde las 21.30 hs, en la Bombonera. Con esta victoria de Racing, sólo necesitará un empate o una nueva victoria, por la mínima, para asegurarse su lugar en las semifinales del certamen más importante de América. Del otro lado, tras vencer contundentemente a Gremio, espera Santos.