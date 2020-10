Boca: un jugador se pierde el duelo contra Caracas por Libertadores

Con el fin de la doble fecha de eliminatorias, Boca se prepara para volver a la actividad oficial. Hasta el momento, el equipo de Miguel Ángel Russo disputó dos amistosos ante Argentinos Juniors (un empate y una victoria) durante la pasada semana y otro frente a Arsenal de Sarandí (con derrota). El próximo sábado, para mantener el ritmo futbolístico, se enfrentarán a Estudiantes de Río Cuarto. El inconveniente es que el DT recibió una mala noticia y sabe que no podrá contar con uno de sus jugadores.

Según informó el departamento médico de fútbol profesional de la institución, Mauro Zárate sufrió una lesión muscular grado II en el isquiotibial izquierdo. La molestia se dio durante el encuentro disputado ante El Viaducto, el pasado miércoles, cuando fue titular y compartió el ataque con Ramón "Wanchope" Ábila. Lo cierto es que, esta nueva baja, lo dejará afuera de las canchas por lo menos durante 20 días.

De esta manera queda confirmado que uno de los delanteros con más jerarquía del equipo se perderá el próximo duelo de Copa Libertadores, ante Caracas, en la Bombonera. Los octavos de final, a jugarse durante la primera y segunda semana de noviembre, todavía no se sortearon. Aún así, dependiendo de su recuperación, también podría quedarse afuera de la ida.

El parte médico:

Recordemos que, en lo que va del año, el exjugador de Vélez Sarsfield no pudo disputar gran parte de los encuentros a causa de las lesiones musculares. El 28 de enero pasado, una lesión en la pantorrilla durante el duelo vs. Independiente en la Superliga Argentina, lo dejó afuera durante más de dos semanas. Al regresar, disputó algunos minutos vs. Godoy Cruz y en un entrenamiento volvió a lesionarse: un desgarro en el muslo, el 12 de marzo, lo relegó por casi un mes.

En el medio, se dio la pandemia a causa del coronavirus y el parate lo dejó sin actividad oficial. Si bien se recuperó, entrenó desde su casa y con la vuelta a las prácticas grupales, estuvo junto al resto de sus compañeros, volvió a sentir molestias y casi no sumó minutos en lo que va del reinicio por Copa Libertadores: ingresó 15', vs. Libertad y no tuvo un buen rendimiento. Ahora, cuando parecía ser titular ante el equipo venezolano, buscando ganarse un lugar en la delantera del campeón, deberá esperar.