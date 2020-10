La dirigencia de Boca comenzó gestiones oficiales ante Argentinos Juniors para contratar al atacante Damián Batallini, quien podría ocupar la posición de Sebastián Villa, alejado del plantel tras la denuncia de violencia género en su contra.

El propio Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo y encargado del fútbol, se comunico con el presidente de la entidad de La Paternal, Christian Malaspina, para incorporar al futbolista de 24 años que podría cubrir el lugar del colombiano Villa, uno de los jugadores más destacados del último equipo campeón del fútbol argentino.



Villa no juega por disposición de la Secretaría de fútbol, hasta que la Justicia resuelva sobre la causa que le inició su ex pareja Daniela Cortés por violencia de género.

El presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, afirmó que el jugador "se merece la transferencia" a Boca por su servicio al club, aunque aclaró que "hasta el momento solo son trascendidos".



"No hay nada concreto aún y no le quiero faltar el respeto a Boca hablando de algo que no hay. Hablé con Román (Riquelme) por como está el club, lo hago siempre, y él me preguntó cómo estaba Damián, pero nada mas", indicó Malaspina en radio Continental.



Batallini, que fue compañero de Riquelme cuando el "10" jugó en 2014 en el equipo de La Paternal para ganar el ascenso a Primera División, se mueve por los dos costados del ataque y al principio de su carrera también lo hizo como marcador lateral por derecha.

Lo cierto es que, al parecer, a los dos clubes les interesa llegar a un acuerdo. Esto se reforzó luego de la frustrada venta de Batallini al Hatayspor de Turquía.



La incorporación del delantero a Boca podría ser a préstamo o con un porcentaje de la venta de su pase a cambio de dinero, y el préstamo del delantero Mateo Retegui al club de La Paternal.



"Estoy tranquilo, ya hablé con Matias Caruzzo y con el Tanque Silva para que me cuenten del mundo Boca. Mi familia es bostera y están esperando a que se haga la transferencia", dijo Batallini en TyC Sports tras el entrenamiento.