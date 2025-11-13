Barcelona planea construir una estatua de Messi en el Camp Nou: Laporta

FOTO DE ARCHIVO-Imágenes deportivas del año 2021

ters) -El presidente del Barcelona, Joan Laporta, dijo el jueves que el club planea erigir una estatua de Lionel Messi fuera del Camp Nou.

Messi, de 38 años, regresó el domingo a Barcelona para recorrer el renovado recinto por primera vez desde que dejó el club en 2021, y más tarde publicó en Instagram que esperaba "volver algún día, y no solo para despedirme como jugador".

Laporta, en declaraciones en la presentación de un libro en Barcelona, dijo que la junta ya había discutido planes para un homenaje permanente al argentino.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"En la junta, con los compañeros, siempre pensamos que se debe hacer algo más por Messi. Debería tener una estatua en el Spotify Camp Nou, como (Johan) Cruyff y (Laszlo) Kubala", dijo Laporta.

"Sería de justicia que Leo también tuviese la suya porque se trata de esos jugadores de referencia que nos han marcado a todos. Estamos trabajando en ello. Evidentemente tiene que estar de acuerdo la familia", agregó el dirigente.

Laporta había descartado antes las sugerencias de que Messi pudiera volver a jugar en el Barça, calificando la idea de "irreal" dado el contrato del delantero con el Inter de Miami de la MLS, que amplió el mes pasado.

Messi, que se unió a la academia del Barça a los 13 años, marcó 672 goles en 778 partidos y llevó al equipo a 10 títulos de LaLiga, cuatro Ligas de Campeones y tres Mundiales de Clubes durante sus 21 años en el España.

El Camp Nou, cerrado durante casi 900 días por reformas, reabrió sus puertas el viernes con un entrenamiento abierto al que asistieron más de 20.000 aficionados.

Con información de Reuters