Atlas gana de visita y se mete a zona de postemporada en torneo mexicano de fútbol

Atlas se metió a la zona que da acceso a la postemporada del torneo Clausura ‌del fútbol mexicano tras ‌ganar el domingo 1-0 como visitante ante Santos Laguna en el cierre de la decimoquinta jornada.

Los "Rojinegros" del Atlas, que se encontraban en el décimo lugar, llegaron a 22 puntos para ubicarse en el séptimo sitio, dentro de la zona que da acceso a la liguilla o ​cuartos de final, ⁠instancia a la que clasifican los clubes que ‌ocupan los primeros ocho lugares de la tabla ⁠general al final de las ⁠17 jornadas de la temporada regular.

En el partido disputado en el estadio TSM Corona, Atlas metió el gol del ⁠triunfo a los 21 minutos cuando el balón ​le pegó en el hombro al ‌argentino Manuel Capasso después de ‌que el defensor Emmanuel Echeverría desvió ligeramente un centro ⁠enviado por el paraguayo Diego González desde el sector izquierdo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Santos Laguna tuvo la opción de empatar a los 58 minutos por la vía del tiro penal, ​pero el ‌portero colombiano Camilo Vargas atajó el disparo del argentino Lucas Di Yorio.

El encuentro continuó disputándose en la media cancha y ninguno de los dos equipos generó opciones de gol.

El sábado, América, el ⁠club más ganador del fútbol mexicano con 16 títulos, venció 2-1 al vigente campeón Toluca con un doblete del uruguayo Brian Rodríguez.

Pachuca y Cruz Azul clasificaron a la postemporada tras vencer 3-1 como visitante a Monterrey y empatar 1-1 ante Tijuana, respectivamente. Los "Tuzos" de Pachuca se ubicaron en ‌el segundo lugar con 31 puntos, tres menos que el líder Guadalajara, mientras que la "Máquina Celeste" de Cruz Azul se ubicó en el cuarto lugar con 29 unidades.

Las "Chivas" de Guadalajara golearon 5-0 a Puebla, León venció 3-1 a Bravos ‌de Ciudad Juárez, mientras que Necaxa y Tigres UANL igualaron a un gol.

El viernes, Pumas UNAM aseguró su lugar en la ‌postemporada tras ⁠ganar 2-0 como visitante al Atlético de San Luis, mientras que Mazatlán y Querétaro empataron ​1-1.

Hasta el momento, los clubes que ya están instalados en los cuartos de final del torneo son Guadalajara, Pachuca, Pumas UNAM y Cruz Azul.

Con información de Reuters