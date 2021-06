Argentina vs. Paraguay por la Copa América 2021: hora, TV, streaming y formaciones

El equipo de Lionel Scaloni y de Lionel Messi se enfrenta a la "Albirroja" por la tercera fecha con varios cambios, por el Grupo A. Todo lo que debés saber para no perderte el partido.

Luego de la victoria clave frente a Uruguay por 1-0, la Selección Argentina ya se prepara para chocar con Paraguay por la tercera fecha del Grupo A de la Copa América de 2021 en Brasil. Con algunos cambios por las lesiones y demás, el equipo dirigido por Lionel Scaloni y liderado dentro de la cancha por su capitán Lionel Messi tendrá un durísimo duelo con un conjunto que cuenta con varios viejos conocidos del fútbol nacional.

En tanto, el elenco comandado por Eduardo "Toto" Berizzo viene de derrotar por 3-1 a Bolivia en el estreno, mientras que en la segunda fecha quedó libre, por lo que llegará con mucho más descanso que la "Albiceleste". En tanto, el otro cotejo de esta misma zona será el que protagonicen Chile y la "Celeste".

Argentina vs. Paraguay por la Copa América 2021: hora, TV y streaming

La Selección Argentina enfrentará a Paraguay este lunes 21 de junio desde las 21 horas por la tercera fecha del Grupo A en el estadio Nacional Mané Garrincha de Brasilia, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. En tanto, la transmisión en vivo y en directo será de TyC Sports, la TV Pública y DirecTV Sports. En cuanto al streaming, las plataformas disponibles serán Cont.ar, TyC Sports Play y DirecTV GO.

Argentina vs. Paraguay: las posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Leandro Paredes o Exequiel Palacios; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Paraguay: Antony Silva; Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia; Mathías Villasanti, Robert Piris da Motta; Alejandro Romero Gamarra, Ángel Romero, Miguel Almirón; y Gabriel Ávalos. DT: Eduardo Berizzo.

Las bajas de Argentina vs. Paraguay

El Seleccionado no podrá contar con Giovani Lo Celso ni con Nicolás González porque están con diferentes molestias: el ex Rosario Central padece una inflamación en el tobillo izquierdo y el ex Argentinos Juniors sufre un traumatismo en el hombro derecho.

La tabla de posiciones del Grupo A de la Copa América 2021