La repudiable definición de Toti Pasman sobre la muerte de Maradona: "Messi se sacó una mochila"

El conductor lanzó una desopilante teoría sobre el rendimiento del capitán argentino en la Selección.

Toti Pasman jamás se destacó en su larga trayectoria por realizar un análisis elaborado del fútbol o por tener buena información. Sin embargo, tras la victoria de Argentina contra Uruguay con una gran tarea de Lionel Messi, el conductor rompió su vara, ya de por sí baja, y deslizó que la muerte de Diego Maradona favoreció al capitán argentino para mejorar su desempeño.

Pasman anticipó su análisis en el dúplex que hizo con Fabián Doman, conductor del programa Intratables, y luego lo profundizó en Fútbol 910, la emisión que él mismo lidera en radio La Red. “Yo tengo una teoría con Messi que es un poco fuerte, pero la quiero compartir: ¿será que sin Maradona, sin Maradona ya acá entre nosotros (repitió para afianzar sus palabras), Leo se libera más? ¿Será?”, lanzó y presentó su hipótesis de la actualidad de Messi en la Selección Argentina.

“Lo va a demostrar el tiempo, pero la carga de ser Maradona Messi la tuvo siempre, la presión en la Selección la sintió siempre, muchas veces lo desbordó, en las finales, en el último Mundial", opinó.

En ese contexto Pasman sostuvo a continuación: “No soy psicólogo, pero que ya no esté presente Maradona y ser su heredero y ser su sucesor, y sus comentarios y sus críticas, ¿lo habrán liberado? Ojalá que sí. Tendrá la cabeza más limpia para salir, jugar, divertirse, correr, meter, ganar y buscar el gol como buscó hasta el minuto 90, aún siendo egoísta antes del final, que tenía dos veces solo a Di María”, mencionó sobre dos jugadas del partido de la Selección ante Uruguay en la Copa América.

Además, Toti Pasman consideró sobre el partido que Argentina tuvo un buen desempeño y elogió la producción individual del delantero rosarino. “Ganamos bien. Vi un partidazo de Messi. Me encantó Messi, alguno por ahí se va a enojar con lo que digo, vi un partido maradoniano de Messi, porque la jugada del gol de Guido Rodríguez... digo, alguno se va a enojar porque Messi es Messi, es grande por sí solo, no solamente por parecerse a Maradona, pero la jugada del gol era una acción que Diego hacia siempre, que desbordaba, desbordaba, iba llevando la pelota pegadita al botín, se iba casi hasta la línea de fondo y sacaba el centro y esos centros eran peligrosísimos porque la metía justo en el segundo palo, no sabías si iba a ser gol o uno la soplaba y no sabías si iba a ser gol”.