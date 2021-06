"No le tenemos miedo a nadie": la Selección Argentina, enfocada en la Copa América 2021

El equipo de Scaloni se impuso vs. Uruguay y consiguió la primera victoria en el certamen. "Estamos para ganarla", manifestaron.

Con gol de Guido Rodríguez, la Selección Argentina triunfó por 1-0 frente a Uruguay en la segunda fecha de la Copa América 2021. Con el empate vs. Chile (1-1) y la victoria en Brasilia, el equipo de Lionel Scaloni suma 4 unidades y comparte el liderazgo del grupo con el seleccionado chileno. De esta manera, se enfoca en la clasificación y piensa en los duelos que se vienen. ¿La noticia positiva? Algunos rendimientos, el trabajo con pelota y la idea de juego reflejada en el campo de juego.

Tras el partido, varios futbolistas dialogaron con la prensa y dieron sus sensaciones. Emiliano Martínez, de grandes rendimientos desde que se quedó con el arco de la "Albiceleste", remarcó la victoria y la molestia de jugar bien y no ganar en duelos pasados. "Defendimos primero y atacamos después, se vio una solidez increíble", elogió. Mientras que no dio vueltas, mostrando toda su ilusión: "Estamos para ganarla, es el objetivo que soñamos, tenemos al mejor del mundo y un buen entrenador que nos da un plan todos los partidos y vamos a ganarla" y ante la pregunta sobre Brasil, sumó: "Nosotros no le tenemos miedo a nadie, respetamos a todo el mundo, vamos partido a partido".

Por su parte, Ángel Di María, que mostró un rendimiento interesante tras su ingreso en el segundo tiempo, manifestó: "El que está muy bien es Brasil. Nosotros empatamos el primer partido y hoy pudimos ganar, estamos haciendo un gran trabajo. Seguimos paso a paso, partido a partido, intentando demostrar lo que es la Selección". Y añadió: "Argentina siempre es candidata, pero Brasil está en su casa y haciendo las cosas muy bien. Vamos a intentar lograr el sueño que tenemos todos, ojalá podamos lograrlo". Luego, llegó el turno de Rodrigo De Paul que advirtió: "Nos propusimos ser un equipo compacto, intentamos ser protagonistas, los de arriba en cualquier momento pueden convertir".

Una de las grandes figuras del DT es Cristian "Cuti" Romero que celebró ser protagonistas en todos los partidos pero lamentó que no se daban los resultados. "Cuando hay jugadores que te hacen adaptar de la mejor manera se te hace mucho mas fácil. Me encontré desde el primer día con un grupo fantástico que me adaptaron de la mejor manera, agradezco al cuerpo técnico por la oportunidad que me dieron porque era algo que estaba buscando desde hace mucho tiempo. Ahora lo vivo tranquilo, dando lo mejor y sabiendo lo que significa vestir esta camiseta", contó. Y dejó en claro: "Tenemos un grandísimo equipo y solo depende de nosotros hasta donde podamos llegar".

En conferencia de prensa, Scaloni se refirió al debut goleador de Guido Rodríguez -reemplazante de Leandro Paredes- en el mediocampo: "siempre estuvo con nosotros, hace rato que valoramos su compromiso. Hoy tuvo su oportunidad y la aprovechó muy bien. Siempre digo que todos los jugadores están para jugar, me pone contento por el bien de la Selección". Y sentenció: "Esta victoria nos deja tranquilos, el equipo estuvo muy bien y sólido ante un gran rival".

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección?

Tras la importantísima victoria frente a Uruguay en Brasilia, la Selección Argentina se medirá ante Paraguay, el próximo lunes a las 21 horas, también en el estadio Mané Garrincha. Será por la tercera fecha del Grupo A y en caso de ganar, aseguraría la clasificación a la próxima fase. Como ocurre con cada partido, será televisado por TV Pública y TyC Sports.