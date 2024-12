"No entiendo si es amor": un viaje sonoro que anticipa la nueva etapa de El Zar // Foto: Gentileza prensa.

El Zar lo vuelve a hacer con No Entiendo Si Es Amor, el dúo conformado por Facundo Castaño Montoya y Pablo Giménez entrega un segundo adelanto que perfila su próximo disco -el sucesor de Río Hotel- como uno de los más prometedores de su carrera. Este nuevo single, lleno de frescura y emotividad, se destaca por una producción que fusiona sofisticación y calidez, evocando influencias clásicas y modernas en partes iguales. El pasado mes de octubre, el dúo lanzó su primer corte 10 años, una balada romántica que fue bien recibida por la crítica y que ya habían presentado en vivo en sus dos conciertos sold out en el Complejo C Art Media.

Desde el primer acorde, la canción invita a un viaje sonoro que mezcla la riqueza instrumental de sonidos como los que plasmaron The Beatles en Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band con un aire melancólico que recuerda a clásicos con arreglos orquestales como Bitter Sweet Symphony de The Verve. Los vientos, saxos, trompetas y violines se entrelazan con la sensibilidad característica de El Zar, logrando una pieza que brilla tanto por su elegancia como por su honestidad emocional.

La letra, reflexiva y sincera, aborda las contradicciones del amor. “No entiendo si es amor, pero siempre que hablo de vos el mundo es un poco mejor. Aunque no lo busqué creo que ya encontré la sensación”, canta el dúo, transmitiendo ese sentimiento inesperado que llega sin ser buscado. Pese a que ambos adelantos del disco son baladas, su próximo material, se perfila "más rockero" según las propias palabras de El Zar, despegándose del pop que destacó a Río Hotel (2022) con notorias influencias de las bandas que construyeron a Facu y Pablo como artistas (Los Abuelos de la Nada, Virus, Soda Stereo, Gustavo Cerati solista, discos de Charly García como Cómo conseguir chicas o Clics modernos, Andrés Calamaro y Fito Páez).

No Entiendo Si Es Amor refuerza el lugar de El Zar como una de las propuestas más cautivadoras de la escena pop rock argentina y latinoamericana. Con más de 1,2 millones de oyentes mensuales en Spotify y una trayectoria que incluye cinco discos -desde el debut Círculos (2016) hasta el exitoso Río Hotel (2022) y su reciente álbum en vivo grabado en el Gran Rex-, el dúo sigue expandiendo su alcance. Su presencia en festivales como Lollapalooza y Cosquín Rock, junto con su constante crecimiento en convocatorias, consolidan su posición como referentes de las nuevas generaciones.

El Zar adelanta su próximo álbum: "Estamos trabajando en un disco más rockero"

En diálogo con El Destape, Facundo Castaño Montoya y Pablo Giménez revelaron detalles de su próximo lanzamiento que verá la luz en abril de 2025. "Estamos trabajando en el próximo álbum, que ya está casi terminado. Saldrá a principios de abril del año que viene. Este disco es más rockero que el anterior y estamos planeando algunos adelantos antes de fin de año. Hay un par de colaboraciones en el álbum, pero no vamos a adelantar nada aún", aseguraron.

Además, dieron especificaciones de su grabación y de los singles que integrarán este nuevo material. "Son principalmente canciones nuevas de este año (2024), aunque hemos rescatado algunas del año pasado. Nos fuimos a una isla en el Delta del Tigre a componer con nuestro productor, Nico Btesh, y nuestro manager Valentín. Pasamos varios días allá, trabajando y creando nuevas canciones. Nos juntamos con varios amigos y colegas para obtener opiniones externas. A veces nos trabamos en una idea y es útil tener una tercera opinión", remarcaron.