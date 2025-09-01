Antony ficha por el Real Betis como parte de renovación de plantilla del Manchester United

FOTO DE ARCHIVO: Europa League - Manchester United vs. PAOK

El Real Betis fichó al delantero del Manchester United Antony antes de que finalice el plazo de traspasos del lunes, después de que los clubes acordaran un paquete de 25 millones de euros (29,27 millones de dólares).

Hay una cláusula de venta del 50% neto en el acuerdo y no hay pago para el internacional brasileño de 25 años.

Antony disputó 62 partidos de la Premier League con el United, marcó cinco goles y dio tres asistencias desde que el club de Old Trafford lo compró por 81,3 millones de euros (95,18 millones de dólares) al Ajax de Amsterdam en 2022.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Se unió al Betis en calidad de cedido en enero y anotó nueve goles en todas las competiciones.

La marcha de Antony forma parte de la renovación de la plantilla del United en el periodo de traspasos, después de que el Napoli fichó el lunes al delantero danés Rasmus Hojlund en calidad de cedido por una temporada.

Antony era uno de los cinco jugadores que pretendían abandonar el club en esta ventana, junto con Marcus Rashford, Tyrell Malacia y Jadon Sancho. Rashford fue cedido al Barcelona el mes pasado.

Sancho ha sido vinculado al Aston Villa en calidad de cedido.

(1 dólar = 0,8542 euros)

Con información de Reuters