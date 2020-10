Cada mercado de pases que se abre nace una nueva ilusión para los hinchas de Independiente, que una y otra vez ven postergado su sueño de volver a ver a Sergio "Kun" Agüero jugando nuevamente con la camiseta que lo vio nacer futbolísticamente, la del club de Avellaneda.

Por eso las especulaciones sobre el postergado regreso del delantero del Manchester City suelen estar a la orden del día y esta vez fue su padre, Leonel del Castillo, el que sorprendió a confirmar dónde le gustaría que se retire su hijo. Y es sorpresa porque, si bien se trata de un equipo argentino, no es precisamente Independiente el elegido.

“Ya no me lo imagino en otro lugar que no sea San Martín de Tucumán. Ese sería el orgullo", manifestó el padre del "Kun" en una entrevista con Telefe.

Si bien se trató más de una expresión de deseo que de una posibilidad concreta, el hombre completó su idea: "Que haga lo que le gusta... sigue siendo un buen hijo. Que disfrute lo que le gusta hacer, que es jugar al fútbol”.

Vale destacar que el padre del delantero de 32 años es tucumano y fanático del "Santo" y por eso sorprendió con esa respuesta cuando se esperaba que haga mención a Independiente.

La expectativa se incrementó mucho más aún luego del Mundial de Rusia 2018, fecha que el delantero había puesto como chance para volver a jugar en Argentina. Sin embargo, lejos de eso, decidió renovar su vínculo con el City, club al que llegó a mediados de 2011 y del que ya es el máximo goleador de toda su historia.

Post Mundial de Rusia, el también ex jugador del Atlético de Madrid renovó por tres años más con el club inglés, por lo que actualmente su contrato vence a mediados del año que viene, justo cuando cumplirá 33 años. ¿Se producirá en ese momento el ansiado regreso al "Rojo"?