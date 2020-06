Sergio Leonel Agüero es uno de los futbolistas argentinos más exitosos de los últimos tiempos. Hijo de Leonel Del Castillo y Adriana Agüero, el 'Kun' nació el 2 de junio de 1988 en la localidad bonaerense de La Matanza. Y en esos tiempos lo frecuente era que, entre el apellido paterno y materno, sea el del padre el que se coloque en la partida de nacimiento. Sin embargo, y como podrán observar, sucedió lo contrario. ¿Por qué?

Hace pocas horas, fue el propio futbolista del Manchester City quien develó el misterio (del cual ya habló hace varios años en el libro biográfico que salió a la venta pero que mucha gente aún no conoce).

Todo surgió a raíz del mensaje de su padre, Leonel Del Castilllo, deseándole feliz cumpleaños "a pesar de" que no tenga su mismo apellido. Y el 'Kun', quien últimamente está muy activo en las redes sociales, manifestó: "Mi viejo nunca me dice 'te amo', no le sale. Tengo 32 años, pero bueno. Vamos a leer su mensaje, porque yo no lo leí todavía".

"Feliz cumpleaños, quiero decirte que la pases muy pero muy bien. Sabés que sos el mejor, te quiero. Te amo un montón, aunque no tengas el apellido", fueron las palabras de su padre. "Saben que yo no tengo el apellido de mi papá, él es Del Castillo. Pasó una circunstancia del apellido, no por otra cosa sino por un despiste de quién me iba anotar. En mi libro dice cómo fue el tema del apellido", agregó el delantero.

¿Qué fue lo que pasó? Aquel 2 de junio, la madre del futbolista tenía 18 años y su papá 20. Ambos, según la ley, eran menores de edad y no podían retirar al bebé del hospital sin la firma de un mayor a cargo. Y allí fue el padre de Adriana (el abuelo materno del 'Kun'), quien posibilitó que el pequeño Sergio pudiese salir del hospital Piñero de la Ciudad de Buenos Aires.