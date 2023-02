Un jugador francés se retiró de la Selección tras perder la final del Mundial: "Es el momento"

Un jugador francés anunció su retiro de su Selección semanas después de perder la final del Mundial de Qatar 2022 a manos de Argentina el pasado 18 de diciembre en el Estadio Lusail.

Una de las estrellas francesas anunció su retiro de la Selección luego de perder la final del Mundial de Qatar 2022 con Argentina el pasado 18 de diciembre. Aquel duelo disputado en el Estadio Lusail fue determinante para el futuro del futbolista de 29 años que utilizó sus redes para despedirse de los fanáticos con un triste mensaje por esta decisión. Luego de mucho tiempo vistiendo la camiseta de "Les Blues", el vínculo llegó a su fin y no fue con la gloria esperada.

Se trata del defensor Raphael Varane, quien por medio de una publicación contó que dejará de jugar para el Seleccionado galo. Pasaron 10 años desde su debut y, en total, disputó 93 partidos en los que no sólo ganó la Nations League de la temporada 2020/2021, sino también la Copa del Mundo de Rusia 2018. Sin embargo, no pudo repetir esta hazaña en tierras qataríes y abandonó el equipo que comanda Didier Deschamps.

"Representar a nuestro hermoso país durante una década ha sido uno de los mayores honores de mi vida. Cada vez que me ponía esa camiseta azul tan especial sentía un inmenso orgullo, el deber de darlo todo, de jugar con el corazón y de ganar cada vez que saltábamos al campo. He estado pensándolo durante varios meses y he decidido que es el momento adecuado para retirarme del fútbol internacional", aseguró Varane en las primeras líneas de su posteo.

Además, recordó como de niño vivió la consagración de su país en el Mundial de 1998 y lo que logró en Rusia junto a sus compañeros como uno de los mejores momentos de su vida. A quién no dejó de agradecer fue al propio Didier Deschamps, quien depositó su confianza en él para ser parte del equipo siendo uno de los referentes. Por último, lanzó un mensaje para los que hoy forman parte del equipo: "Llegó el momento que la nueva generación se haga cargo. Tenemos un puñado de jóvenes talentosos que están listos para tomar el control y merecen una oportunidad"

La opinión de Didier Deschamps tras el retiro de Raphael Varane

El entrenador francés dio su parecer tras conocer la decisión del futbolista del Manchester United: "Me llamó hace unos días para explicarme que quería poner fin a su carrera internacional. Es un chico inteligente que sabe tomarse su tiempo para pensar los pros y los contras antes de decidirse. Raphael cree que ha llegado al final de su aventura con la selección francesa. He estado en una situación parecida a la suya, comprendo sus argumentos y respeto su decisión".

Por otro lado, el DT se refirió a los 10 años que el jugador vistió los colores de "Les Blues" y lo importante que fue para él tenerlo entre sus dirigidos: "Ahora que nuestros caminos se separan, quería rendir homenaje a su honestidad, a su compromiso inquebrantable con la camiseta azul. Ha desempeñado un papel fundamental dentro y fuera del campo durante la última década".