Ver Inglaterra vs. Japón en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

La Selección de Inglaterra.

Inglaterra enfrenta este martes a las 15:45 a Japón en búsqueda de ganar funcionamiento futbolístico de cara al mundial 2026, en donde llega por plantel como uno de los candidatos a salir campeón. No obstante, esta presión le ha jugado en contra hasta ahora, ya que su actual generación no ha podido concretar títulos y la consagración en el mundial 1966 queda cada vez más lejos para esta histórica selección.

El conjunto británico viene de igualar 1 a 1 frente a Uruguay en un partido donde contó con algunas ausencias importantes. Por un lado, Harry Kane no fue convocado frente a los charrúas para que pueda descansar. Otro que no estuvo presente es Jude Bellingham, quien se encuentra lesionado en el semitendinoso de la pierna izquierda. Otros dos que no estuvieron presente son Bukayo Saka y Declan Rice, quienes se sumaron a los entrenamientos y estarían frente a los nipones.

Cómo ver Inglaterra contra Japón

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV , por lo que lo correcto es hacerlo a través de los canales oficiales.

, por lo que lo correcto es hacerlo a través de los canales oficiales. El encuentro entre Inglaterra y Japón será transmitido Disney +.

La lesión de Phil Foden

El encuentro frente a Uruguay dejó preocupación en el cuerpo técnico de Inglaterra por la lesión de Phil Foden. El futbolista de Manchester City tuvo que salir reemplazado producto de una fuerte infracción del defensor de Barcelona de España Ronald Araújo. Las imágenes fueron de gran dolor de parte del habilidoso mediocampista, que recibió la falta sobre la tibia de la pierna izquierdo.

Ronald Araújo y una fuerte infracción.

Luego de lo sucedido, el uruguayo se refirió a la jugada y expresó que "fue una jugada fuerte, pero obviamente yo voy a la pelota sin ninguna intención". Y agregó: "Después del partido le hablé (a Foden), le mandé un mensaje y me dijo que estaba bien y que era cosa de fútbol y que al final es fútbol. Se dimensionan mucho las cosas pero es evidente que voy a la pelota y todo el mundo sabe que no tengo mala leche".

"La vi después y es verdad que si paras la jugada es muy fuerte. Pero voy con la intención de ir a la pelota, en la cancha estaba el árbitro y estaba el VAR y es claro que voy a la pelota. Y lo importante es que hable con él, que él está bien y que me dijo que no pasaba nada, que es fútbol y me quedo con eso", expresó el futbolista culé, sobre una jugada que generó mucha polémica.