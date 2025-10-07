El nuevo equipo del Tata Martino en la MLS tras su fallido paso por el Inter Miami de Messi: dónde dirigirá.

Gerardo Martino vuelve a la Major League Soccer (MLS) para dirigir a un nuevo equipo tras casi un año de inactividad. Después de su paso por el Inter Miami de Lionel Messi, el cual terminó en noviembre de 2024 luego de su renuncia por "motivos personales", el 'Tata' tomará las riendas de Los Angeles FC., conjunto que marcha en la cuarta posición de la Conferencia Oeste y que ya aseguró su lugar en los playoffs, aunque lo hará a partir de la próxima temporada. A los 62 años, el entrenador argentino asumirá un nuevo desafío en el fútbol de Estados Unidos, su tercera experiencia allí; comandó a 'Las Garzas' entre 2023 y 2024, y al Atlanta United entre 2017 y 2018.

Según informaron los periodistas Germán García Grova y Agustín Malvestitti, el rosarino acordó de palabra su llegada al cuadro californiano y está en tratativas para definir las condiciones de su contrato. Reemplazará a Steven Cherundolo, quien había anunciado meses atrás su intención de dejar la institución una vez finalizada la presente campaña.

En su plantel, contará con figuras de renombre mundial como el arquero Hugo Lloris, campeón del mundo con la Selección de Francia en Rusia 2018, y el atacante surcoreano Heung-Min Son, además de futbolistas de gran presente como el gabonés Denis Bouanga, máximo goleador del certamen local junto con Messi con 24 tantos.

Ahora como rivales: el Tata Martino y Lionel Messi se vuelven a encontrar en la MLS

Después de estar en la órbita de otros equipos como New England Revolution, St. Louis City y Sporting Kansas City, Martino se decidió por el proyecto propuesto por LAFC para regresar a dirigir en Estados Unidos. De esta manera, volverá a encontrarse con Messi, con quien compartió plantel en Inter Miami entre 2023 y 2024, aunque esta vez lo tendrá como rival.

Con el cuadro de Florida, ganaron la Leagues Cup en 2023 tras derrotar a Nashville en la final en una infartante definición por penales, y también se hicieron con el Supporter's Shield al año siguiente: sin embargo, a pesar de obtener una marca récord en la temporada regular, quedaron eliminados en primera ronda de los playoffs ante Atlanta United y no lograron hacerse con la Copa de la MLS. Días después, el 'Tata' presentó su renuncia.

Fue la tercera experiencia que el DT compartió con la 'Pulga' como uno de sus futbolistas: ya lo había entrenado en el Barcelona (2013) y en la Selección Argentina (entre 2014 y 2016). Ahora, a pesar de que sus elencos están en diferentes conferencias, podrían enfrentarse entre sí por primera vez en la carrera de ambos.

En su tercer encuentro como entrenador y jugador (antes lo habían hecho en Newell's y en la Selección), Martino y Messi compartieron un año en el Inter Miami: ganaron la Leagues Cup 2023 y el Supporter's Shield en 2024.

La trayectoria del Tata'Martino como DT: todos los clubes por los que pasó

Almirante Brown (1998).

Platense (1999).

Instituto de Córdoba (2000-2001).

Libertad de Paraguay (2002-2003 y 2005-2006).

Cerro Porteño de Paraguay (2004).

Colón de Santa Fe (2004-2005).

Selección de Paraguay (2007-2011).

Newell's Old Boys (2011-2013).

Barcelona de España (2013-2014).

Selección Argentina (2014-2016).

Atlanta United (2017-2018).

Selección de México (2018-2023).

Inter Miami (2023-2024).

Los números del Tata Martino como DT