Inter Miami perdió con Chicago Fire, Messi se fastidió y tuvo un gesto irreconocible para él

El Inter Miami de Lionel Messi tuvo un duro revés en su hogar tras perder 5-3 con Chicago Fire este martes. El partido era crucial para sus aspiraciones de título. El equipo de Javier Mascherano viene de dejar escapar dos puntos vitales tras empatar 1-1 con Toronto FC y ahora la derrota lo deja en un lugar aún peor. Lionel Messi mostró todo su fastidio tras la derrota y se fue de una manera como nunca se lo vio: solo y caminando para el costado sin saludar.

Los goles del partido para el Inter Miami fueron de Toto Aviles y Luis Suárez (en dos oportunidades), mientras que para el conjunto de Chicago los autores fueron Dje Davila, Jonathan Dean, Kouame, Reynolds y Brian Gutiérrez. De esta manera, el Inter Miami volvió a tener una derrota contundente en su liga y se aleja, cada vez más de las primeras posiciones.

Más allá de esta situación, lo más llamativo de todo fue la reacción de Lionel Messi. El jugador, apenas terminó el encuentro, se fue del campo de juego caminando en soledad y mirando para abajo. Situación que no repetía desde hace mucho tiempo en los campos de juego. Fue tan fuerte la imagen que llamó la atención de un fanático que lo grabó desde la tribuna.

Los dirigidos por Javier Mascherano llegaban a este compromiso tras dejar escapar dos puntos cruciales en su último encuentro, cuando empataron 1-1 ante Toronto FC. Este tropiezo resultó especialmente costoso en un momento donde no pueden permitirse más deslices si quieren mantener vivas sus chances de levantar el trofeo. La racha reciente del Inter Miami muestra un empate, tres victorias y dos derrotas en sus últimos seis compromisos.

El historial reciente entre ambos equipos favorece al Chicago Fire, que con este triunfo 5-3 ha ganado cinco de los diez enfrentamientos directos, mientras que el Inter Miami se impuso en tres ocasiones y empataron en dos oportunidades. El último duelo entre estos rivales terminó con un empate 0-0, y en esta ocasión el Fire buscará aprovechar cualquier fragilidad de un Inter Miami presionado por la necesidad de sumar de a tres.

Inter Miami vs Chicago Fire: Ficha técnica