Mario Balotelli le reveló al Kun Agüero un deseo que tiene con Boca Juniors: "Si me llama Román"

En una charla distendida con un exjugador argentino admitió que estaría dispuesto a jugar en el "Xeneize".

Luego de una arritmia ventricular que lo obligó a retirarse del fútbol profesional a comienzos de esta temporada con el Barcelona, el "Kun" Agüero comenzó a contar anécdotas y declaraciones explosivas sobre su pasado reciente en distintas entrevistas. Pero el que esta vez sorprendió con su confesión fue el polémico jugador italiano Mario Balotelli en una charla relajada con el ex-Independiente a través de un vivo por la señal Star Plus, en donde reconoció que jugaría en Boca.

En una conversación que fue transmitido en vivo por streaming, al ser consultado por Agüero sobre qué club de Argentina de le admira, el exjugador de Manchester City expresó: "Me gusta Boca. Me gustaría jugar en Boca algún día". Ante el asombro por la respuesta, el exdelantero del seleccionado argentino no pasó el momento por alto y le hizo la pregunta del millón "¿Y si te llama Román?", y el actual jugador del Adana Demirspor de Turquía no demoró en contestar: "Si me llama Román, yo voy a jugar allí".

Balotelli, que tuvo problemas en varios de sus equipos por su personalidad y que compartió equipo con el ex-Independiente en el equipo de los "Citizens" entre 2010 y 2013, fue mucho más allá con el tema y agregó: "Todos los niños en Europa crecieron viendo videos de Diego Maradona y Riquelme en Boca. Cuando era pequeño, yo conocí ese club por ellos, y siempre decía que, mínimo un año, me gustaría pasar mi vida allí".

No es la primera vez que sale a luz el deseo del ex-Inter de 31 años por ponerse la camiseta del "Xeneize". En 2020, el jugador argentino José Mauri que fue compañero de él en el Milan de Italia había reconocido que siempre le preguntaba por el equipo, y detalló una situación que le llamó la atención sobre "Súper Mario": "Una vez quiso venir a Buenos Aires de vacaciones, pero al final no lo hizo. Con la locura que maneja es capaz de cualquier cosa, puede venir a Boca o terminar en Real Madrid​".

El exjugador de la Selección Italiana, que disputó el Mundial de Brasil 2014, llegó al Demirspor en 2021, club en el que marcó, hasta el momento, 12 goles y dio 9 asistencias en 28 partidos jugados. Su equipo se encuentra 5° en la tabla de posiciones con chances de clasificar a la UEFA Europa League a falta de 2 fechas para el cierre del torneo. Otros de los clubes en los que participó fueron Liverpool de Inglaterra, Brescia de Italia y Niza de Francia donde lleva más de 130 goles en 328 cotejos.