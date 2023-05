La pasión en Nápoles: la locura de los hinchas en primera persona

Varios hinchas argentinos hablaron desde Italia en el ciclo Maldita Suerte antes del partido del Napoli ante el Udinese que puede definir la Serie A y contaron sus sensaciones al respecto.

En la previa del partido entre el Napoli y el Udinese por la fecha 33 de la Serie A de Italia, donde los napolitanos pueden consagrarse campeones tras 33 años, varios hinchas argentinos salieron en vivo en el ciclo Maldita Suerte de El Destape Radio y contaron lo que se vive actualmente en Italia. Algunos, con sus historias, sin dudas llamaron la atención ya que, de cierta manera, se acercaron a la ciudad y Diego Armando Maradona con todo lo que representa.

Es que, en el caso de que dicho encuentro finalice en empate o victoria del Napoli, el elenco en el que hizo historia el "Pelusa", será el ganador del certamen ya que sus perseguidores no tendrán chances de alcanzarlo. Los 15 puntos que hoy le saca de diferencia a la Lazio son fundamentales para que sólo con un punto, levanten el trofeo una vez más. Por eso, desde el mencionado país europeo los hinchas lo viven con mucha pasión.

Martín, Analía, Pilar, Walter y Cosme son cinco argentinos que sienten la camiseta del Napoli como cualquier fanático italiano y por eso no dudaron al salir al aire en Maldita Suerte. Cada uno de ellos contó una historia diferente y la que más llamó la atención fue la de Pilar: "Soy Periodista deportiva. Ansiosa. Ojalá que realmente se le de al pueblo napolitano. Cuando Diego vino a dirigir a Gimnasia me propuse ese objetivo de conocerlo y llegar a él. Por medio de un utilero, Jorge David Sosa a quien estoy muy agradecida con él, me propuse ir a Estancia Chica donde entrena Gimnasia e hice todo lo posible para conocerlo. Me firmó una camiseta de Newell's. Después de ese encuentro cuando llegué a mi casa escribí un cuento que mandé después a todos los medios de Nápoles. Con el sueño de que quería conocer Italia y Nápoles, fue toda una cadena impresionante, me contrataron de un medio de allá, me pagaron el pasaje, me llevaron a la cancha, a los museos de allá. Fue toda una aventura nueva a mis 27 años. Escribo para dos medios. Lo que se vive es increíble y todo representa a Diego".

Por otro lado, los demás también contaron cómo viven este momento histórico. Martín, desde Milán contó: "Tengo expectativa. Conocí Nápoli hace poco y lo que se vive ahí es espectacular. Como argentino es imposible que no te ponga la piel de gallina con todo lo que genera Diego". Analía, de Villa Ballester: ""Mis dos padres son napolitanos. Nací acá porque mi papá llegó a Argentina a los 21 años, pero soy napolitana. No conozco, fui a Inglaterra pero no a Nápoles, tengo familia allá como mi primo Walter que ahora vive allá. Él es re fanático, va a la cancha y seguro hoy iba. Su amor está dividido entre Argentina e Italia".

Walter, el primo de esta última salió en vivo desde Italia: "Un poco de ansia, la viví hace 33 años. Soy viejito y vi el primer Scudetto del Nápoli. Hace varios años. Está todo paralizado hace un mes, festejando por todos lados". Cosme, desde las calles de Nápoles agregó: "Es una fiesta total. Debajo de un enorme cuadro de Diego, donde camine está Diego acompañándonos. Pocas veces en mi vida he visto una cosa así".