Increíble: los hinchas del PSG silbaron de nuevo a Lionel Messi

Lionel Messi tuvo otro recibimiento hostil por parte de los hinchas del PSG, quienes lo silbaron en la previa del partido ante el Lyon por la Ligue 1 de Francia.

En la previa de un nuevo compromiso por la Ligue 1 ante el Olympique de Lyon, Lionel Messi tuvo un recibimiento hostil por parte de los hinchas del elenco parisino. Como es habitual en las canchas, la voz del estadio dio las formaciones de los dos equipos y los fanáticos silbaron al mejor del mundo. Claro que, lejos quedó la final del Mundial de Qatar 2022 donde la Selección se impuso ante Francia, pero los "Galos" no se olvidan.

Al margen de aquel hecho que quedó en la historia el pasado 18 de diciembre en el Estadio Lusail, el Paris Saint Germain sólo disputa el torneo local -el cuál lidera-, ya que quedó eliminado tanto en la Copa de Francia como en la Champions League. Por supuesto, a los simpatizantes no les gusta para nada y expresaron su bronca contra el diez de la "Albiceleste". Sin embargo, su compañero Kylian Mbappé sí recibió aplausos.

No es la primera vez que este hecho tiene lugar en un cotejo en el que se presenta el astro rosarino. Cada vez es más común que los hinchas ataquen a Messi por su desempeño, aunque es uno de los mejores jugadores del plantel y lo demuestra en el verde césped. De hecho, el PSG es el puntero con 66 puntos a raíz de 21 victorias, 4 empates y 4 derrotas en lo que va de la temporada.

Desde su arribo en agosto del 2021, Lionel jugó 67 partidos, marcó 29 goles y brindó 31 asistencias. Si bien no tuvo suerte en la Champions tanto en 2022 como en 2023, sí levantó el trofeo de la Ligue 1 y la Supercopa de Francia, lo cual no es poco. Sin embargo, las reacciones de los fanáticos ponen aún más en duda si el mejor del planeta continuará o no en el club una vez que finalice su contrato el próximo 30 de junio.

Barcelona y Newell's se pelean por Messi: el interés de ambos clubes por Leo

Tanto la dirigencia del Barcelona como la de Newell's mostraron interés por contratar a Lionel Messi en un futuro no muy lejano. Claro que no será nada fácil teniendo en cuenta que el astro rosarino todavía tiene contrato con el Paris Saint Germain de Francia, aunque no está confirmado que se quedará una vez que finalice su contrato. Por este motivo, los ex clubes del diez de la Selección aprovecharon la ocasión y no perdieron el tiempo para dar el primer paso.

El próximo 30 de junio del 2023 será el último día en el que la "Pulga" tenga vínculo con el conjunto francés, aunque esto puede cambiar si toma la decisión de renovarlo. Por supuesto, tanto el "Blaugrana" como la "Lepra" esperan que esto no se concrete para que el arribo del mejor del mundo sea aún más fácil. Igualmente, todo dependerá de lo que decida el propio Lionel ante los interesantes dichos de los directivos de cada institución.