Feriado en Paraguay por clasificar al Mundial 2026: videos de gente en la calle y resaca por los festejos

Feriado en Paraguay por el Mundial 2026: gente en la calle y resaca por festejos

La Selección de Paraguay disputará el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 en lo que será el regreso a la competencia después de 12 años de la mano de Gustavo Alfaro y el presidente del país, Sebastián Peña, tomó la inédita decisión de decretar feriado para este viernes 5 de septiembre a raíz de este hecho. Esta llamativa determinación por parte del mandatario -amparada por una ley- derivó en festejos por parte del pueblo guaraní, cuyos videos no tardaron en hacerse virales. Por supuesto, algunos causaron sorpresa aunque otros fueron por demás impactantes más allá de que no se reportaron muertes.

Si de algo no quedan dudas es que la gente celebró la clasificación del seleccionado a la Copa del Mundo, lo cual será un hecho más que importante para el fútbol de dicho país. Sin embargo, los accidentes no faltaron ni tampoco las imágenes del propio público en la calle horas después del empate sin goles contra Ecuador en el Estadio Defensores del Chaco. Dichos momentos filmados aparecieron rápidamente en las redes sociales recibiendo gran cantidad de comentarios y likes.

Los videos tras los festejos por la clasificación de Paraguay al Mundial 2026

Por qué se decretó feriado en Paraguay tras la clasificación al Mundial 2026

El presidente Santiago Peña estuvo amparado por la ley para tomar esta decisión. La misma fue aprobada recientemente por la Cámara de Diputados, que faculta al Poder Ejecutivo a establecer hasta tres feriados adicionales por año para fomentar el turismo, la economía o celebrar eventos especiales. La vuelta de la "Albirroja" a la Copa del Mundo fue suficiente para que el mandatario tome la llamativa decisión que derivó en los festejos por parte de los hinchas.

Cuándo fue la última vez que Paraguay jugó un Mundial

El equipo de Gustavo Alfaro volverá a disputar una Copa del Mundo tras 16 años, ya que participaron por última vez en Sudáfrica 2010 donde alcanzaron los cuartos de final -siendo el mejor logro conseguido en su historia en el campeonato- después de ser líderes en su zona. En aquel certamen, los entonces dirigidos por Gerardo "Tata" Martino empataron 1 a 1 con Italia en el debut, vencieron 2 a 0 a Eslovaquia e igualaron sin goles con Nueva Zelanda. El primer lugar en el Grupo F le sirvió para cruzarse con Japón en octavos de final, con el que no se sacó ventajas y le ganó por penales. Ya en la siguiente ronda cayó 1 a 0 con España -que más tarde sería campeón-, que abrió el marcador a falta de 7 minutos del final con el gol de David Villa.