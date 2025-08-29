El gigante sudamericano que quiere a Martino como DT

El Tata Martino volvería a dirigir en Sudamérica

Tras un paso sin tanto brillo en el Inter Miami de Lionel Messi, el Tata Martino tiene en sus manos una propuesta formal para regresar a la actividad oficial y dirigir a uno de los grandes de la región. Uno que viene de despedir a un entrenador argentino por la gran cantidad de resultados negativos que recolectó en lo que va de la temporada.

Después de la experiencia en la MLS, el técnico recibió varios sondeos por partes de clubes y selecciones nacionales que decidieron apostar por sus servicios. El más importante de todos fue el de Boca cuando se registró la salida de Fernando Gago, pero al ser sondeado quedaron expuestas una serie de exigencias que el Consejo del Fútbol no aprobó y decantó en la contratación de Miguel Ángel Russo.

El paso de los meses expone una nueva oportunidad. "Colo Colo le ofreció el cargo de entrenador a Gerardo Tata Martino. El DT pidió algunos días para evaluarlo", expresó Germán García Grova. Hay que recordar que se encuentran sin cuerpo técnico después de que decidieran dar por finalizado el ciclo de Jorge Almirón. El detonante fue la goleada 4-1 sufrida a manos de la Universidad Católica que profundizó la crisis futbolística.

"Es un nombre potente, no sé si el Club está al alcance económico", expresó Christopher Brandt, periodista chileno, en ESPN. De acuerdo con los trascendidos, el entrenador buscará tomarse un tiempo para analizar el plantel, qué refuerzos hacen faltan y demás detalles vinculados al estilo de trabajo que tiene. En caso de que haya gran compatibilidad, se discutirá el aspecto salarial de la propuesta.

Por otro lado, la prensa chilena expone que no fue el único entrenador argentino al que sondearon porque también fueron a buscar a Gustavo Quinteros que se encuentra libre tras su paso por Gremio. Se trata de un nombre que fue el antecesor de Jorge Almirón y que su salida lo llevó a Vélez en donde después se consagró como campeón de la Liga Profesional de la temporada 2024.

Los logros de Martino como entrenador

El Tata Martino como entrenador de un equipo profesional arrancó en la temporada 1988 cuando fue oficializado para manejar los hilos del plantel de Almirante Brown, luego tuvo pasos por España y Estados Unidos. Además, se le debe sumar el manejo de selecciones nacionales como la de Argentina, México y Paraguay.

En lo que respecta a sus logros, el técnico se consagró campeón con dos equipos del fútbol paraguayo como son Libertad y Cerro Porteño. También se dio el gusto de conducir a Newell's a la obtención del Torneo Final del 2013, al Barcelona en la Supercopa de España, el Atlanta United de la MLS Conferencia Este y MLS Cup.

Su conquista más reciente fue la MLS Supporters' Shield con el Inter Miami con la presencia estelar de Lionel Messi dentro del plantel, después de transformarse en el mejor equipo a lo largo de la temporada regular. La cosecha de puntos expuso un total de 74 contra los 66 que el Columbus Crew recolectó en el segundo lugar.