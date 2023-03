El equipo del Cholo Simeone goleó al de Sampaoli y estallaron los memes

El Atlético de Madrid de Diego "Cholo" Simeone goleó 6 a 1 al Sevilla de Jorge Sampaoli y estallaron los memes en las redes sociales con críticas al ex técnico de la Selección.

Por la fecha 24 de la Liga de España, el elenco que hace de local en el Wanda Metropolitano no perdonó a los de "Sampa" y continúa en el tercer puesto del campeonato. Sin embargo, el conjunto "Andaluz" -que acumula 25 puntos- se posicionó uno por encima del Valladolid, que está en la zona de descenso. Esto no sólo generó que los hinchas aprovechen la ocasión para liquidar al entrenador oriundo de Casilda, si no que también lo carguen con memes.

Los memes en las redes por la goleada de Simeone a Sampaoli

El récord que alcanzó Diego "Cholo" Simeone en el Atlético de Madrid

El ex hombre de la Selección llegó este sábado 4 de marzo a los 613 encuentros con el "Colchonero" en todas las competencias, y superó por uno a una leyenda del club, Luis Aragonés, quien sumó 612 en cuatro ciclos (1974-1980, 1982-1987, 1991-1993 y 2001-2003). Antes del encuentro, el "Cholo" recibió una camiseta con el número 613 y la ovación de todo el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Nahuel Molina, Rodrigo De Paul y Ángel Correa no fueron titulares en el Atlético, pero sí lo hicieron Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Lucas Ocampos.en el Sevilla.

Simeone, también ex futbolista del elenco madrileño, asumió la dirección técnica a finales de 2011 y celebró ocho títulos: cuatro locales y cuatro internacionales. Además, alcanzó en dos oportunidades la final de la UEFA Champions League y en ambas ocasiones perdió ante el Real Madrid.